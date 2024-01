Tomando como punto de partido el 2023, el representante gremial indicó que los precios de los productos se mantuvieron; sin embargo, la demanda bajó debido a que las personas comenzaron a reducir sus gastos y consumir en menor volumen.

Este año la situación debería ser mejor, indicó Nazario. Así, Mesa Redonda espera elevar sus ventas en un 20%, en comparación al año anterior y proyecta facturar aproximadamente US$ 15 millones al final de la temporada escolar, frente a los US$ 11 millones que registraron en 2023.

“En esta campaña, proyectamos que el ticket de venta suba a S/ 350, tomando en cuenta que la demanda ya se está normalizando. Por estas fechas ya estamos recibiendo a los distribuidores que llegan de diversas regiones del país para abastecerse de productos escolares”, sostiene Nazario.

El representante de la Cámara de Empresarios de este emporio comercial asegura que, durante las dos primeras semanas de enero, las ventas mayoristas han iniciado con muy buena demanda. “Se ve un ambiente un poco más prometedor que el año pasado, que recordemos también inició con las carreteras bloqueadas en diversas regiones del país, lo que dificultó la compra y distribución de los productos”, asegura.

Demanda regional

A nivel general, el 40% de la demanda por productos en la campaña escolar viene del norte del país, de regiones como Piura, Chiclayo y La Libertad; mientras que un 30% de las regiones del sur, desde Arequipa hasta Tacna. Finalmente, el otro 30% corresponde a las regiones del centro y oriente del Perú.

Nazario advierte que los comerciantes de las ciudades del norte han adelantado sus viajes a Lima para abastecerse de los productos escolares. “Una gran mayoría de compradores que estamos recibiendo en Mesa Redonda son distribuidores que vienen del norte, porque están preocupados por los efectos del Fenómeno de El Niño”, comenta.

Los comerciantes de esta zona esperan que las condiciones climatológicas de esta temporada sean moderadas y no afecten la distribución de los productos. “El año pasado no superamos los US$ 11 millones al término de la campaña, entre finales de marzo y abril. Por eso creemos que este año tendremos el efecto rebote”, apuntó Nazario.

Comercio informal

El comercio informal es un mal endémico en el Perú. Así lo asegura Román Nazario, quien estima una pérdida del 30% en ventas.”El comercio ambulatorio no solo nos afecta en el nivel de venta por los precios, sino porque muchas veces, al estar en plena vía, limitan los accesos de las personas a las galerías”, explicó.

Al respecto, el gremio ha conversado en reiteradas ocasiones con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga; sin embargo, Nazario asegura que hasta el momento no ven un plan estratégico de parte del burgomaestre. “Acabó la campaña navideña y se desactivaron todos los controles de la Municipalidad de Lima”, dijo.

DATO

El año pasado, quedó un remanente en las líneas de loncheras y mochilas, pero a la fecha, esa mercadería ya fue liquidada. La Cámara de Empresarios de Mesa Redonda estima que la oferta de productos importados será casi del 90% este año.