Hunt Oil Company of Peru LLC, Sucursal del Perú (HOCP), culminó con éxito su oferta pública de adquisición en efectivo de sus bonos senior mejorados con vencimiento en 2028 y 2033, alcanzando una significativa aceptación por parte de los tenedores de deuda. Según el comunicado, la compañía recibió ofertas válidas por un monto sustancial de los bonos en circulación.

La recompra incluye dos emisiones: bonos al 6.375% con vencimiento en 2028 (CUSIP 445640 AB1 / ISIN US445640AB18) y bonos al 8.550% con vencimiento en 2033 (CUSIP 445640 AC9 / ISIN US445640AC90). Ambas series fueron emitidas bajo fideicomisos mejorados y estaban en circulación en los mercados internacionales desde años anteriores.

El proceso de recompra, que se inició el 31 de marzo de 2025 y venció el 29 de abril a las 8:00 a.m. hora de Nueva York, fue realizado conforme a los términos establecidos en los documentos oficiales de la oferta. La gestión estuvo a cargo de Global Bondholders Services Corporation, agente de información y licitación.

Según análisis previos publicados por Gestión en el marco de operaciones similares, las recompras de bonos permiten a las compañías mejorar su perfil financiero al reducir obligaciones de alto costo y ganar flexibilidad ante escenarios macroeconómicos volátiles.

¿Cómo lo califica Fitch?

Días antes del vencimiento de esta operación, información publicada por Gestión, difundía que la agencia calificadora Fitch Ratings ratificó la calificación de largo plazo de Hunt Oil Company of Peru en “BBB-” con perspectiva estable. En su informe, Fitch destacó la importancia estratégica de la participación de la compañía en el Consorcio Camisea, uno de los pilares del suministro de gas natural en el Perú.

El consorcio, del cual HOCP forma parte junto a empresas como Pluspetrol, SK Innovation y Tecpetrol, abastece aproximadamente el 40% de la matriz energética del país. En ese contexto, Fitch subrayó que el flujo de ingresos derivados de la producción y exportación de gas natural, especialmente vía la planta de licuefacción de Pampa Melchorita (operada por Perú LNG, también con participación de Hunt Oil), otorga a la firma una posición financiera sólida.

¿Existe confianza internacional en Camisea?

El éxito de esta recompra también refleja la confianza del mercado en la continuidad operativa y comercial del proyecto Camisea, a pesar de los desafíos regulatorios y sociales que han rodeado la actividad extractiva en el sur del país.

Según reportes anteriores de Gestión, Camisea sigue siendo clave para la transición energética del Perú, al proveer un combustible más limpio que los derivados del petróleo, además de generar miles de millones en canon y regalías para el Estado peruano.

HOCP no ha detallado el monto exacto recomprado en cada serie de bonos, pero fuentes cercanas al proceso indican que se trataría de una operación superior a los US$ 650 millones, lo que representa un hito importante en el manejo de su deuda corporativa.

¿Una operación de más de US$ 650 millones?

Aunque Hunt Oil Company of Peru LLC (HOCP) no ha publicado oficialmente el monto total recomprado en sus ofertas de adquisición de bonos, fuentes del mercado de capitales consultadas por Gestión indican que la operación habría superado los US$ 650 millones, considerando el volumen original emitido de ambas series de bonos en circulación.

La serie de bonos con vencimiento en 2028 fue colocada originalmente por US$ 300 millones, mientras que la serie con vencimiento en 2033 alcanzó un valor aproximado de US$ 400 millones, según registros disponibles en plataformas financieras especializadas como Bloomberg y reportes anteriores de emisiones en el mercado internacional.

Si bien las cifras exactas aún no han sido divulgadas por la empresa o sus agentes financieros, operadores del mercado secundario señalan que el alto nivel de aceptación por parte de los tenedores —al tratarse de una oferta dirigida al 100% de las emisiones— sugiere que la gran mayoría de los bonos habría sido recomprada antes del vencimiento.

Este tipo de operaciones de retiro anticipado de deuda suele ser percibido positivamente por el mercado, ya que evidencia una capacidad sólida de caja y una gestión activa del perfil de endeudamiento. En este caso particular, además, HOCP ha logrado retirar bonos con tasas de interés relativamente altas (6.375% y 8.550%), lo que en el futuro podría traducirse en menores pagos por intereses si se refinancian en mejores condiciones.

Desde el punto de vista financiero, una recompra por más de US$ 650 millones representa un paso relevante en la estrategia de optimización de deuda de una empresa como Hunt Oil, cuya operación en Perú está fuertemente vinculada a activos energéticos de largo plazo, como el proyecto Camisea y la planta de licuefacción Perú LNG.

De confirmarse este monto, la operación se ubicaría entre las más importantes del año en recompra de deuda corporativa en el Perú.