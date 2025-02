Fitchs Ratings mantuvo las calificaciones de Hunt Oil Company Sucursal del Perú (HOCP), incluidas las calificaciones de incumplimiento de emisor (IDR) a largo plazo en moneda local y extranjera (IDR), en “BBB”. Asimismo, la clasificadora de riesgo otorgó una perspectiva de calificación estable a la empresa que integra el Consorcio Camisea, que explota gas natural en la selva del Cusco (Perú).

Además, Fitch ratificó las notas senior no garantizadas de la compañía por US$ 600 millones con vencimiento en 2028 y las de US$ 500 millones con vencimiento en 2033, en “BBB”.

De acuerdo con la agencia, las calificaciones de HOCP reflejan el sólido perfil financiero de la compañía. “No requiere financiamiento externo en los próximos cuatro años y cuenta con un plan de inversión de capital manejable para mantener la vida útil de las reservas de los lotes 88 y 56, debido a la naturaleza de los campos y a las inversiones realizadas en el pasado”, indicó.

HOCP es parte del Consorcio Camisea, donde tiene un 25.2% de participación en los contratos de licencia relacionados con el referido yacimiento en Cusco. La operación incluye los campos productores de gas natural (GN) más grandes del Perú: el lote 88 y el 56, en dicha región.

Asimismo, Fitch destacó que la amplia vida útil de las reservas de los lotes 88 y 56 de Camisea, junto con niveles de producción estables y costos de producción bajos, respaldan la fuerte generación de flujo de caja de la empresa.

Factores claves de la calificación de Hunt

Fitch explicó que el sólido perfil financiero de HOCP fue decisivo para mantener su calificación en “BBB”. De acuerdo con la calificadora, se prevé que el apalancamiento de la empresa se mantenga entorno al 2%, con un índice de cobertura superior al 6% durante el horizonte de la calificación, lo que le otorga una amplia flexibilidad financiera.

“La empresa no requiere financiamiento externo y no enfrenta vencimientos significativos de deuda y tiene un plan de inversión de capital manejable”, indicó.

Asimismo, refirió que el apalancamiento de la empresa fue 1.8 veces el Ebitda en el año fiscal 2024 (frente a 2 veces en 2023), debido a un mejor ebitda impulsado por un entorno de precios internacionales del gas más favorable de lo previsto.

La calificadora también resaltó la importancia de Camisea para el Perú (BBB/estable), pues suministra aproximadamente el 85% del gas natural del país, 40% de la potencia efectiva del sistema eléctrico interconectado (SEIN) y hasta 90% de la generación térmica del Perú.

“Las calificaciones también reflejan los contratos de licencia a largo plazo y la gran base de reservas de Camisea. El riesgo político se considera bajo debido a la importancia de Camisea para el país”, añadió.

Otro factor importante, a consideración de la calificadora de riesgo, es la vinculación débil que mantiene la sucursal de Hunt Oil en Perú con su empresa matriz. Así, Fitch recordó que, aunque las calificaciones de HOCP se basan en su perfil de riesgo crediticio individual, el análisis considera un vínculo legal y operativo débil con su empresa matriz Hunt Oil Consolidated, Inc., que controla el 100% de HOCP.

“La calificación de HOCP se respalda en su fuerte base de activos y requerimientos de inversión manejables (un promedio anual del 6% de los ingresos en los próximos tres años). Se espera que su apalancamiento se mantenga en o por debajo de 2.0x y su índice de cobertura supere 6.0x”, indica la firma.

LEA TAMBIÉN: EsSalud obtiene calificación crediticia BBB de parte de Fitch Ratings

Factores a considerar a futuro: a favor y en contra

Fitch también precisó cuáles son los factores que podrían modificar la calificación de riesgo de HOCP en sus próximos análisis de forma favorable o negativa. Si bien la agencia no espera una mejora en la calificación, un posible posible factor de sensibilidad para una subida podría ser una diversificación significativa de HOCP, reduciendo su exposición con un único activo.

En cambio, en el escenario de una revisión a la baja de la calificación para HOCP, Fitch incluyó cuatro variables. La primera es una rebaja de múltiples niveles en el techo de calificación de Perú.

De igual forma, la calificadora indicó que los cambios en la regulación o intervención política que afecten significativamente la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo sólido podrían jugar en contra de la calificación.

Además, consideró que una fuerte caída en los precios del petróleo crudo, junto con un deterioro significativo en los niveles de producción y la demanda de gas natural (GN) y líquidos de gas natural (LGN), podrían impactar negativamente en el rating. El último factor es el financiero: un aumento sostenido del apalancamiento por encima de 3.0x y/o una caída en la cobertura del servicio de la deuda por debajo de 2.0x también podrían generar una rebaja.

Temas que te podrían interesar sobre gas natural: