Huawei Technologies Co. está próxima a poner a prueba la demanda de sus teléfonos inteligentes emblemáticos en China, y Richard Yu, director ejecutivo del negocio de consumo de la empresa, dijo que confía en que los mercados y los fabricantes están listos.

Yu dijo que el país está preparado para volver a entrar en funcionamiento, debido a que la disminución del brote de Covid-19 ha permitido que el Gobierno chino comience a eliminar las estrictas restricciones que impuso al desplazamiento público a principios de año para controlar la propagación del virus.

"[El virus] está bajo control y la mayoría de las tiendas están abiertas", dijo el jueves en una entrevista antes de que la compañía lanzara al mercado su gama de teléfonos inteligentes insignia P40. "La cadena de suministro y fabricación en China se ha recuperado".

El brote de Covid-19 es solo el último de un conjunto de desafíos de gran notoriedad que ha experimentado Huawei. Los equipos de telecomunicaciones de la compañía han estado bajo escrutinio mundial, y el gobierno de Estados Unidos la agregó a una lista negra que le impidió usar versiones populares del sistema operativo Android.

Yu mencionó que confía en que se puede reconstruir la relación con EE.UU.

"Queremos continuar nuestra asociación con Google", dijo, y agregó que Huawei está en conversaciones con la compañía de Alphabet Inc. "Esperamos que este problema se pueda resolver, pero no somos el Gobierno, por lo que no podemos tomar la decisión. Son un Gobierno inteligente y espero que puedan dar la autorización".

En el primer trimestre del 2020, en medio de la rápida propagación del coronavirus en todo el mundo, las ventas de dispositivos ponibles de Huawei crecieron un 75%, mientras que las de computadores personales y auriculares inalámbricos aumentaron alrededor del 110% y 150% respectivamente, informó una portavoz de la compañía.

Yu explicó que el crecimiento en las ventas de estos productos se debió en gran medida a la gran cantidad de personas que está trabajando y estudiando de forma remota.

Aun así, la demanda de teléfonos inteligentes se está desacelerando, y los fabricantes están tratando de encontrar nuevas formas de convencer a los consumidores de que deberían actualizar sus dispositivos. Los productos que se pueden doblar son una estrategia cada vez más popular que algunos de los principales fabricantes de dispositivos del mundo, como Huawei, están probando.

En febrero, anunció una versión de segunda generación de su teléfono plegable Mate X, que hasta ese momento se había vendido principalmente en su país de origen. Yu dijo que el teléfono no es rentable, pero que la demanda está superando a la oferta.

"Con el tiempo y a medida que aumenta la producción podemos reducir el costo y hacerlo más competitivo", sostuvo.

Yu también comentó que la serie P40 comprende tres modelos con una variedad de características y precios, y que es la primera serie de teléfonos inteligentes de la compañía que solamente será compatible con redes de quinta generación, o 5G.

Dijo que confiaba en que “2020 será el primer año en que despegará 5G, por eso el P40 es netamente para 5G”.