Su director de Desarrollo para Latinoamérica, Luis Alberto Tito, contó en entrevista a Gestión sobre las proyecciones, marcas y ubicaciones en el plan de la cadena estadounidense.

-¿Cómo cerró el 2022 la operación de Best Western en América Latina?

En América Latina, la recuperación viene muy bien, se han pasado las cifras del 2019. La pandemia no existe más, todo el mundo se ha volcado a viajar. El corporativo inclusive se ha recuperado considerablemente, tanto así que ya estamos viendo cifras del 2019 en algunos países.

-En Perú, ¿cuál fue el balance?

Ha sido bien complicado, veníamos en muy buena línea apuntando a la recuperación, pero los sucesos de diciembre y enero (protestas sociales) han sido muy dañinos. Creo que la situación se ha calmado, pero esos eventos hicieron que las ocupaciones hasta abril se vean afectadas. Recién empezaremos a salir de ello y el segundo semestre será completamente diferente.

-¿Han superado los ingresos del nivel prepandemia en Perú?

No, pero estuvimos muy cerca, quizás 15% por debajo, lo cual hacia presumir que el 2023 arrancaba con mucha fuerza. Así fue hasta que tuvimos estos inconvenientes (protestas sociales). Esperamos llegar este año a la misma cifra del 2022; y en el 2024 superar esa ‘barrera’ (nivel de ingresos del 2019) que nos está deteniendo.

-En ocupaciones, ¿cómo avanzan?

Las ocupaciones fueron muy buenas, hablamos de 60% a 65%, pero la tarifa en Lima ha sido muy castigada. Tras reducir la tarifa, regresarla a sus niveles normales es más difícil, porque el mercado es sensible al precio. Esa situación (tarifas bajas) ha venido cambiando durante todo el 2022 y este 2023 pensamos que vuelva a un nivel normal.

-Actualmente, ¿cuántos hoteles tienen en Perú?

Tenemos dos operaciones en Lima con Best Western Plus y BW Signature Collection; y con la marca de lujo WorldHotels, en el Casa Andina Premium San Isidro. WorldHotels es una soft brand (marca de afiliación de cadenas hoteleras independientes) para esa propiedad y le damos todo el soporte de comercialización. El acuerdo con Casa Andina fue el 2019 y lo seguimos manteniendo.

LEA TAMBIÉN: Best Western proyecta llegada de hoteles Ayden y SureStay a Lima

Nuevas operaciones

-El 2022, ¿Best Western realizó aperturas en Perú o América Latina?

No tuvimos aperturas, pero cerramos varios contratos en México, Venezuela, Guyana. Estamos cerrando un nuevo acuerdo en Puerto Natales (Chile), en Quito, en Guadalajara. Los inversionistas están viendo que la pandemia ya quedo atrás, y la inversión comienza a tomar su rumbo nuevamente.

-Y en Perú, ¿también han cerrado algún acuerdo?

Se nos viene la apertura de un Sure Stay (marca del segmento económico) en San Isidro, por Corpac, en este año. Tendremos cuatro marcas y diferentes propuestas en Lima al cierre del 2023 (considerando las tres operaciones actuales). Después vienen proyectos en Arequipa e Iquitos; y estamos detrás de otras iniciativas en Tacna y otro en Arequipa.

-¿El hotel Sure Stay es una construcción nueva?

Es una reconversión, está siendo remodelado completamente. Estaría para fines de año, ya están aprobados todos los planos y diseños de remodelación, está en plena reestructuración.

-Para provincias, ¿los inversores han retomado el interés tras la pandemia?

Sí, la incertidumbre (por la pandemia y conflictos locales) que detenía este proceso ha sido opacada y se ha retomado conversaciones. Estamos evaluando la oportunidad de crecer por ese lado, con reconversiones y construcciones nuevas.

-Fuera de Lima, ¿qué marcas están en el programa de aperturas?

En Tacna, estamos viendo posibilidad de tener un Best Western que es la marca con más tiempo en mercado, tiene esa dualidad entre leisure (ocio) y business (negocios). Funciona muy bien en ese mercado. En Arequipa, vemos un Best Western Plus; y en Iquitos, un Best Western Plus y Sure Stay también. Estamos viendo esas oportunidades y otro de los escenarios sería Cusco, donde estamos retomando conversaciones para un Best Western Plus.

-¿Best Western Plus es la marca que les abriría camino en provincias?

Sí, es una marca de cuatro estrellas, funciona muy bien en muchos destinos, primarios y secundarios.

-En Cusco, la cadena ya tenía un hotel, ¿qué pasó?

Hace unos años hubo un hotel, ahora no tenemos presencia. Así que estamos retomando nuevamente la ciudad con Best Western Plus, es una construcción nueva, estamos esperando el inicio de obra. También teníamos hoteles en Tacna y Arequipa bajo la marca Sure Stay, por pandemia cerraron y no volvieron a abrir con la marca, pero vamos a retomar nuevamente nuestra presencia en el interior del país.

-¿Hay espacio para otros hoteles con WorldHotels?

Si, vemos oportunidades. Generalmente en Perú y otros países hay muchas cadenas locales, pero siempre necesitan el soporte de una marca global, en este caso fue con Casa Andina.

-En concreto, ¿cuáles serán las siguientes aperturas?

El 2024 abriremos el primer Aiden de América Latina en Guyana. Es una marca de mucho diseño dirigido para milennials, es concept boutique. También abriremos este año en Valencia (Venezuela) con Best Western Plus. Hay una reconversión en Quito para otro Aiden el próximo año y tenemos el Sure Stay de San Isidro este año. En México tenemos tres operaciones que van a abrir el próximo año también.

-¿Los hoteles en el interior del país cuando abrirían?

Como son construcciones nuevas, el de Cusco debería ser el 2025, el de Iquitos está parcialmente construido, debería estar listo el 2024. En Arequipa, es una construcción nueva, para el 2025. Estamos con inversores hoteleros y de otros rubros que están entrando al sector.

LEA TAMBIÉN: Cadena de hotel Best Western retoma planes en Perú y alista proyectos para el 2021

Cancelación de reservas y ausencia de megaeventos

-¿Cómo vienen operando tras las protestas de diciembre y enero?

Las manifestaciones llevaron a cancelaciones de grupos y reservas hasta abril, y eso nos ha chocado completamente. Ante la tranquilidad obtenida en el país recientemente, se ha comenzado a mover el negocio, pero ya hemos perdido los ingresos hasta este mes. Se está trabajando para volver a tener la afluencia de grupos para el segundo semestre.

-¿A cuánto cayó la ocupación en estos meses?

La cifra fue muy baja por las cancelaciones y después este mes nos hemos visto impactados por problemas de clima. No ha afectado al 100%, pero sí ha tenido un efecto considerable en las ocupaciones.

-En ese contexto, ¿qué riesgos y oportunidades ven este año?

Todo apuntaría a que los problemas de clima acaban en abril. Hay desfases que vienen cada cierto número de años, esperemos que eso pase para volver a la normalidad. De otro lado, en eventos grandes que puedan impulsar las estadías, el Perú Travel Mart lo pasaron para el segundo semestre por las protestas. No hay un evento de gran magnitud que nos llene la ocupación por una semana completa. Seguramente hay algún evento puntual, pero no uno de gran magnitud.

-Entonces, ¿a qué turistas están recibiendo?

Los países de América Latina siempre suman como emisores de turistas a Perú. Las visitas de Estados Unidos y Europa han sido afectadas por las alertas que lanzaron los países para los turistas que querían venir a Perú (debido a los riesgos asociados con las protestas).

-Aun así, ¿confían en que el 2024 superarán las cifras del 2019?

Sí, si el país continúa en calma, eso va a superarse sin ningún problema.

FICHA BIOGRÁFICA:

Nombre: Luis Alberto Tito.

Cargo: Director de Desarrollo de Best Western en Latinoamérica.

Nacionalidad: Peruano.

Profesión: Mg. en Dirección de Negocios Hoteleros.

Trayectoria: 20 años en la industria hotelera.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aun no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí