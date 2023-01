“Están con 4% de ocupabilidad y todo va a depender de cómo se mueva el panorama. Esto es una situación que ya se estaba poniendo así desde octubre del año pasado con el problema de las ventas de las entradas a Machu Picchu, entonces, el Perú comenzó a desaparecer del catálogo de ventas de los operadores del extranjero porque nadie iba a vender un destino que no pudiera acceder”, dijo.

Indicó que, en muchos casos se ha anulado las reservas hoteleras hasta junio de este año. “Ya algunos tienen inoperativos ciertas partes del hotel”, añadió.

Con respecto a los empleos en los hoteles, Monsalve aseguró que se está manteniendo, porque los conflictos van y vienen, pero no están contratando más.

“Todavía no hay despidos, pero sí (corre riesgo). A muchos se le ha hecho contratos temporales y simplemente lo que se realizaría es que no sean renovados y se queden sin trabajo”, precisó en Gestión.pe.

La esperanza del norte

Monsalve comentó que hay esperanza para el turismo receptivo en el norte del país porque hay menos conflictos, pero se necesita conectividad aérea y terrestre.

“El problema es que no se ha desarrollado mucho turísticamente, entonces, no hay grandes inversiones hoteleras, porque los aeropuertos son pequeños y no pueden aterrizar vuelos de gran envergadura y eso lo estamos viendo con la nueva ministra de Transportes y Comunicaciones (Paola Lazarte)”, dijo.

En ese sentido, la representantes del SHP mencionó que se le ha pedido que se entregue las tierras que necesitan los concesionarios para que, luego de un año, puedan extender las pistas de aterrizajes.

“Si se da eso, la cadena hotelera internacional se motiva a invertir... Otra cosa son las autopistas porque hay tramos en el norte que no se han construido porque son terrenos que no han podido expropiar”, apuntó.

Sobre Lima, la gerente de la Sociedad Hoteles del Perú señaló que la ocupabilidad está muy baja, ya que solo está al 20%, cuando entre enero a marzo era de 50% a 70%.

“En la capital la ocupabilidad es corporativa, pero no están viniendo, entonces qué van a invertir en el Perú”, refirió.

