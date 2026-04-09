La empresa peruana Grupo Transpacífico, dedicada al procesamiento y comercialización de granos andinos y sus derivados, proyecta iniciar su internacionalización este 2026, informó su gerente general, André Solorzano.

El ejecutivo sostuvo que bajo la marca ‘Organdina’, en los próximos meses, ingresará a Florida (Estados Unidos) con sus cereales elaborados con quinua; además, de trabajar en la posibilidad de exportar también hojuelas y desayunos instantáneos. En el mapa también figuran otros destinos sobre los que tiene interés como Rusia e Inglaterra, países en los que aterrizararía con toda su línea de quinua, que incluye granos, harina especial, hojuelas, snacks saludables, entre otros.

“Nuestro propósito es mostrarle al mundo la calidad de nuestros productos, evidenciando su alto valor nutricional y el cumplimiento de altos estándares internacionales, a través de una oferta innovadora”, manifestó el ejecutivo a la Asociación de Exportadores (ADEX).

Adicionalmente, el Grupo Transpacífico ofrece servicios de maquila a empresas que requieran procesar su mercancía, con certificaciones orgánicas para Norteamérica y la Unión Europea. “Contamos con el conocimiento técnico y la experiencia necesaria que nos permite ejecutar diversas operaciones productivas, contribuyendo a la internacionalización de la oferta peruana”, enfatizó.

Empresa procesa la quinua para la elaboración de sus productos. (Foto: Captura de Grupo Transpacífico)

Ingresos al portafolio

La firma desarrolla alimentos a base de quinua, como cereales en diversos sabores, endulzados con panela y combinados con cacao en polvo; barras energéticas con kiwicha, tarwi, arveja y almendras; desayunos instantáneos; harinas y otros. “Hace dos años decidimos impulsar una propuesta con mayor valor agregado y libre de octógonos, por eso no usamos químicos ni preservantes. En la actualidad estamos enfocados en la fabricación de sopas y mazamorras de granos andinos”, detalló el representante.