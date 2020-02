Google invertirá US$ 10,000 millones este año en ampliar su presencia en EE.UU.

La multinacional estadounidense Google anunció este miércoles que en 2020 invertirá US$ 10,000 millones de dólares a ampliar su presencia territorial con oficinas y centros de datos repartidos en once estados del país.

► Google comparte test sobre ‘phishing’ para reconocer y evitar ataques electrónicos

La compañía que dirige Sundar Pichai prometió que la inversión llevará consigo “miles de nuevos puestos de trabajo” ya sea como empleados directamente para Google, en la construcción de los centros de datos y en las tiendas y negocios de las comunidades en que la empresa abra nuevas operaciones.

En una entrada en el sitio web de la compañía, Pichai detalló que el dinero recaerá principalmente en los estados de California, Colorado, Georgia, Massachusetts, Nebraska, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Washington.

Entre todos los proyectos, destaca la apertura de un nuevo campus en Hudson Square, en Nueva York, que según la empresa, permitirá duplicar el número de empleados actuales de aquí a 2028.

Google vive un momento dulce y su empresa matriz, Alphabet, anunció a principios de mes un beneficio neto de US$ 34,343 millones correspondiente al conjunto de 2019, lo que supone un 11.7 % más respecto al año anterior, cuando ganó US$ 30,736 millones, a la par que sus ingresos ascendieron a US$ 161,857 millones , un incremento del 18.3 %.

Además, por primera vez y en un cambio significativo de la estrategia de comunicación de resultados, la empresa desglosó los ingresos por segmentos, que incluyeron de forma aislada dos de los productos que más interés generan de cara al futuro de la compañía: YouTube, que facturó US$ 15,150 millones, y Google Cloud, que logró ventas por valor de US$ 8,920 millones.

YouTube es visto por los analistas como uno de los servicios que Alphabet puede explotar más financieramente durante los próximos años, ya que cuenta con una base gigantesca de usuarios que pasan largas horas consumiendo videos (en muchos casos recomendados por algoritmos que encadenan unos con otros), que interactúan entre ellos como en una red social; además de ser uno de los epicentros del movimiento de los “influenciadores”.