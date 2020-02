Google comparte test sobre ‘phishing’ para reconocer y evitar ataques electrónicos

Correos extraños 👽, enlaces rotos 💔, cuentas sin foto de perfil 👤 y que te hablan como un robot 🤖 …



Probablemente no lo sepas, pero estás siendo víctima de “Phishing” y no, no es otro deporte de moda.



Detéctalo con este test https://t.co/zGmqyjsLVH #SID2020 pic.twitter.com/6lbLQpXyOa