La mina Quebrada Blanca (QB), de Teck, es una parte clave del atractivo de la empresa canadiense para Glencore. Una expansión en QB podría elevar la producción anual a hasta 315,000 toneladas métricas este año.

En una carta publicada el 26 de marzo en su sitio web, Glencore dijo que operar QB conjuntamente con la cercana mina Collahuasi agregaría al menos US$ 1,000 millones de valor a la empresa de metales como resultado de la fusión.

Por supuesto, Glencore habló de compartir infraestructura en lugar de crear una sola operación, ya que esta última opción requeriría la aprobación de Anglo American Plc, que posee un 44% de Collahuasi, y quizás de Sumitomo, que posee una participación indirecta de 30% en QB.

Pero si se combinan, la unión Collahuasi-QB superaría a Grasberg en Indonesia para convertirse en la segunda mina de cobre más grande del mundo, solo superada por Escondida, de BHP Group, en Chile.

Una alianza entre Glencore y Teck también tendría repercusiones para BHP en Perú, donde las tres empresas son accionistas en la mina de cobre y zinc Antamina.

Es probable que Glencore Plc mejore su propuesta de US$ 23,000 millones para Teck Resources Ltd., según analistas mineros, que postulan que aún podría llegar a un acuerdo a pesar del rechazo de la compañía. Según estrategas de Royal Bank of Canada y Jefferies Group, el gigante minero del Reino Unido tendrá que aumentar su oferta para atraer a los accionistas de Teck y ganarse a la familia Keevil que controla la empresa con sede en Vancouver a través de una estructura de acciones de dos clases.

Glencore se enfrenta a un plazo ajustado para hacer atractiva su propuesta. El plan de Teck para separar su negocio de carbón y liquidar la estructura de acciones de clase dual se someterá a votación de los accionistas el 26 de abril. El director ejecutivo de Glencore, Gary Nagle, les dijo a inversionistas en una conferencia telefónica el lunes que su propuesta no se puede implementar si los accionistas de Teck aprueban ese plan. ¿Qué pasará? A continuación, más detalles sobre los planes de ambas empresas:

Tras mega acuerdo

Glencore Plc sigue adelante con su propuesta de US$ 23,000 millones para comprar Teck Resources Ltd. y busca conversaciones con la administración de la compañía canadiense, sin inmutarse por los firmes rechazos tanto de la junta directiva de Teck como del accionista mayoritario.

Glencore ha propuesto un acuerdo ambicioso de varias etapas para adquirir Teck por acciones y luego escindir los negocios de carbón de ambas empresas en una nueva empresa. El plan le daría a Glencore el control de las lucrativas minas de cobre de Teck en un momento en que el mundo se prepara para una escasez, y le permitiría salir del carbón térmico, el combustible más contaminante.

Sería el mayor acuerdo de Glencore desde su adquisición de Xstrata Plc en 2013, y la señal más fuerte hasta el momento de que las mineras más grandes del mundo están regresando a los mega acuerdos.

Teck rechazó la propuesta y dijo que su directorio no está interesado en una venta. Norman Keevil , el patriarca de la familia que controla Teck a través de una estructura de acciones de dos clases, emitió una declaración por separado, reiterando su oposición. En cambio, Teck dijo que continuará enfocándose en un plan anunciado en febrero para dividir sus propios activos de carbón por separado.

Pero Glencore parece no inmutarse. Tres horas después de que Teck anunciara su rechazo, el CEO de Glencore, Gary Nagle , y su equipo ensalzaron las virtudes del acuerdo a inversionistas y analistas en una conferencia telefónica y sugirieron que la historia aún no ha terminado, y Nagle describió las objeciones de Teck como “asuntos poco importantes”.

“Se está trabajando en los próximos pasos”, dijo a los inversores. “Nos gustaría comprometernos más con Teck”.

¿Oferta más alta?

Analistas de RBC Capital Markets y Jefferies sugirieron que Glencore podría volver con una oferta más alta, y Nagle no respondió directamente cuando se le preguntó sobre la posibilidad el lunes. La propuesta actual de todas las acciones representó una prima del 20% para las acciones de Teck cuando se presentó el 26 de marzo, y Glencore tiene mucho efectivo después de obtener ganancias récord el año pasado, particularmente gracias a su negocio de carbón enormemente rentable.

El plan de Glencore refleja un renovado apetito por los mega acuerdos entre las mineras más grandes, que se han contenido en gran medida después de una serie de transacciones desastrosas en el apogeo del último auge de las materias primas.

Pero también muestra cómo los grandes productores de carbón como Teck y Glencore están lidiando con el futuro de sus negocios: las empresas mineras buscan centrarse más en metales como el cobre y el níquel que se beneficiarán de la transición a la energía limpia y, sin embargo, el carbón aún sigue siendo un gran generador de ganancias.

Para Glencore, la propuesta representa el primer indicio concreto de que podría estar buscando salir del carbón térmico. La compañía ha continuado cosechando ganancias masivas del combustible más contaminante, incluso cuando los rivales se retiraron. Hasta ahora, simplemente había dicho que seguiría operando sus minas hasta que estén vacías, para 2050.

Mientras tanto, Teck anunció en febrero que planea dividir su propio negocio en compañías de carbón y metales básicos, en un movimiento que generó especulaciones de que podría convertirse en un objetivo, es decir, si los Keevils estuvieran dispuestos a vender.

Los accionistas votarán sobre ese plan el 26 de abril, lo que requerirá la aprobación de dos tercios de ambas clases de acciones y podría brindar una oportunidad para que cualquier inversionista que prefiera el plan de Glencore muestre su objeción. Sin embargo, Glencore se retirará si se aprueba la división de Teck, dijo Nagle.

Teck saltó hasta un 18% en Toronto el lunes, mientras que Glencore cotizaba un 2.6% a la baja.

El analista de Jefferies, Christopher LaFemina , dijo en una nota que si bien la propuesta de Glencore es “convincente en el papel”, claramente se necesita un precio más alto y/o un “incentivo en efectivo”. Es probable que haya una oferta mejorada, dijo, aunque “no está claro que un precio modestamente más alto sea todo lo que se necesita”.

“Según la respuesta de Glencore (comunicado de prensa, presentación de diapositivas, conferencia telefónica planificada), creemos que es probable una oferta más alta”, subrayó LaFemina . Mientras tanto, los analistas de RBC dirigidos por Tyler Broda calificaron la oferta de “relativamente modesta” que “potencialmente deja espacio para que Glencore regrese”.

La propuesta de Glencore preveía la creación de una nueva empresa que cotizara en bolsa para poseer las vastas operaciones de carbón térmico de Glencore y las minas de carbón coquizable de Teck. La empresa restante, que se denominará “GlenTeck”, incluiría las operaciones de metales básicos de Glencore y Teck, así como el negocio de comercio de petróleo y otros productos básicos de Glencore, además del comercio y la comercialización de carbón.

Tanto Teck como Glencore publicaron las cartas enviadas por sus respectivos directorios, en las que revelaron que las dos empresas habían sostenido conversaciones previas sobre una transacción similar. En su carta de propuesta, Nagle dijo que el acuerdo contaba con el respaldo de los principales accionistas empleados actuales y anteriores, lo que significa que cuenta con el apoyo del exjefe y principal inversor Ivan Glasenberg, y dijo que Glencore estaría dispuesto a proceder sin ninguna diligencia debida.

Sin embargo, tanto Teck como la familia Keevil fueron claros en su rechazo el lunes. El director ejecutivo, Jonathan Price, dijo que la estructura derivada propuesta por Glencore expondría a los accionistas de Teck al gran negocio de carbón térmico y comercio de petróleo de la otra compañía. Keevil, quien ocupa el cargo de presidente emérito, dijo que “ahora no es el momento de explorar una transacción de esta naturaleza”.

La familia Keevil, que ha estado involucrada con la empresa durante seis décadas, controló Teck durante mucho tiempo a través de la propiedad mayoritaria de las acciones de Clase A, que tienen más control de voto que las acciones de Clase B de la compañía. Sumitomo Metal Mining Co. posee acciones Clase A a través de un vehículo con la familia Keevil, mientras que China Investment Corp. es el mayor accionista de acciones B, según datos recopilados por Bloomberg.

Glencore ha propuesto ofrecer 7.78 acciones de Glencore por cada acción con derecho a voto subordinada Clase B de Teck y 12.73 acciones de Glencore por cada acción ordinaria Clase A de Teck, una prima del 20% para ambas en la fecha de la oferta.

La empresa más grande argumentó que la fusión y escisión propuestas crearían dos empresas más fuertes y diversificadas, con el potencial de ahorrar hasta US$ 5,250 millones.

Glencore, bajo la dirección del nuevo director general Gary Nagle, ha estado trabajando para simplificar su negocio en los últimos años y había desestimado la posibilidad de acuerdos importantes. Sin embargo, en una entrevista el mes pasado, Nagle dijo que había algunas combinaciones obvias en la industria, incluida la creación de minas de cobre propiedad de Teck y Glencore en Chile.

En un guiño a la necesidad de la aprobación del Gobierno canadiense para cualquier acuerdo, Glencore dijo que colocaría la sede del negocio combinado de minería de metales en Canadá. El negocio del carbón mantendría sus planes de salir del carbón térmico para 2050.

Glencore también señaló que la “CoalCo” propuesta no tendría obligaciones financieras continuas con la compañía restante. En el plan de Teck de dividir su negocio de carbón, el resto de Teck Metals continuaría beneficiándose del carbón, ya que poseería una regalía sobre los ingresos de la escisión del carbón, así como acciones preferentes en la empresa.

Teck posee cuatro minas de cobre en Sudamérica y Canadá que produjeron 270,000 toneladas el año pasado. La compañía espera duplicar la producción de cobre luego de que la segunda fase de su proyecto Quebrada Blanca en Chile alcance su capacidad máxima a fines de este año. También posee minas de carbón coquizable que planea convertir en la nueva empresa, Elk Valley Resources.

Teck está siendo asesorado por los banqueros Barclays y Ardea Partners, mientras que su comité especial fue asesorado por BMO Capital Markets, Goldman Sachs y Origin Merchant Partners.

