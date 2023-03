Glencore no renovará un acuerdo de US$ 16,000 millones para comprar aluminio al mayor productor ruso, United Co Rusal International, cuando venza el próximo año, informó el jueves Bloomberg News, que basa su información en comentarios del consejero delegado Gary Nagle.

La decisión de abandonar el acuerdo se enmarca en la política de Glencore de no hacer nuevos negocios con Rusia, que la minera y el comerciante introdujo después de la invasión del país a Ucrania en febrero del año pasado, según el informe.

El grupo ha seguido cumpliendo los contratos existentes, añade el artículo.

Fuente: Reuters