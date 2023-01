Según Valeria Mezarina, directora general de APIC, para esta campaña se tenía un mayor optimismo, debido a que en el 2022 lograron solo el 50% de ventas en relación al nivel prepandemia.

“Ahora la situación está muy difícil por la ola de violencia. Es muy probable que los padres de familias no manden a sus hijos a clases presenciales. Eso es un panorama que no lo habíamos avizorado y ya estamos cerca de empezar la campaña escolar en febrero”, dijo Mezarina.

La empresaria indicó que, según Minedu, en el 2022 hubo más de 6.7 millones de escolares matriculados a nivel nacional, y si este año -en promedio- compran S/ 200 en uniformes, Gamarra podría recaudar un monto de S/ 1,340 millones.

“Por la incertidumbre en el país, justo en el inicio de la campaña escolar, se podría perder en las ventas de uniformes para los estudiantes”, dijo.

Precisó que las galerías de Gamarra no subirán los precios y se podrá encontrar camisas y blusas desde S/ 15 para niños y niñas de educación primaria, mientras que los pantalones a S/ 35.

“Con S/ 150 o S/ 200 se puede vestir completo a un escolar, la mitad de precio en comparación a un centro comercial”, acotó.

Campaña escolar de Gamarra en riesgo. (Foto: GEC)

Mypes con precauciones

Por su parte, Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, indicó que las 1,500 micro y pequeñas empresas (mypes) que trabajan en la campaña escolar en el emporio de La Victoria tomarán sus precauciones para invertir.

“Mientras varias ciudades del país estén en protestas, los mismos microempresarios no pueden abastecerse de mercadería porque no están trabajando. Además, ha quedado stock de las ventas de diciembre 2022 y si no hay capital con qué se puede afrontar la siguiente campaña. Hay el riesgo de que las ventas bajen”, mencionó.

Agregó que la perspectiva para esta campaña escolar 2023 era recuperar llegar a ventas de niveles prepandemia

Riesgo en el sur

Debido a las protestas en el sur, Saldaña mencionó que los productores no pueden llegar a Gamarra ni las mercaderías se pueden enviar.

“El sur es un gran comprador. De todo el país, ellos son un 30% y se puede perder. La afectación también es para ellos porque son mypes que realizan su campaña y como van las cosas no pueden hacerlo”, aseveró.

Pedidos para impulsar las campañas

La presidenta de Asociación Empresarial Gamarra Perú pidió que el Gobierno responda de forma adecuada de acuerdo a las realidades de los sectores.

“Nos preocupa que hasta ahora el MEF no saque el Decreto de Urgencia para modificar la norma de Impulso Myperú. Con esta medida se apoyará a los pequeños negocios a través del otorgamiento de una garantía del Gobierno. Además, incluye un bono al buen pagador, lo cual permitirá que las tasas de interés de dichos créditos se reduzcan”, anotó.

También señaló que el FAE-Texco no tiene el impacto que se necesita, ya que ni siquiera se ejecutó el 10% del programa porque los créditos son muy caros.

“Lo que proponemos es que el FAE-Texco tenga las mismas condiciones de Impulso Myperú, pero el MEF tiene que presentar al Congreso para que se haga el cambio de la norma y se aplique el bono del buen pagador y se pueda bajar la tasa de interés de 17% a 5%”, expresó.