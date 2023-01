En diálogo con Gestion.pe, Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, contó cómo la crisis sanitaria varió con creces el movimiento de la ocupación en el conglomerado comercial y sus precios de alquiler.

De acuerdo a las estimaciones de Saldaña existen actualmente 40,000 puestos en Gamarra que sirven para ventas, confección y almacenamiento, de los cuales, aproximadamente el 50% se encuentra ocupado, dejando un saldo de 20,000 stands disponibles.

“Normalmente para temporada de fin de año (Campaña de Navidad) hay un poco más de ocupación. La preocupación nace porque si bien la ocupación puede haber subido, se reducirá en este primer mes de este año, frente al cierre del 2022″, enfatizó.

Para antes de la pandemia, Gamarra tenia 7,000 talleres de servicios, bordado, estampado, costura y sublimado. No obstante, distintos factores hicieron que la situación cambie al punto que “antes habia un inquilino que desocupaba y habian 10 en espera para alquilar la tienda”.

De acuerdo a Saldaña, anteriormente los locales más solicitados solo se encontraban en el centro de Gamarra que “se podría decir es la zona más cara y visitada” y que cambió con los años porque “Gamarra se ha expandido mucho más”.

“Ya no existe la necesidad del cliente por alquilar un local en las cuadras 6 o 7, donde era más caro tener un taller. Ahora solo el puesto de venta lo puedes tener en la cuadra 10, en cualquiera de las trasversales. Eso ha incidido mucho en los precios (de alquiler)”, remarcó.

Es decir, que en más de 10 años, la zona comercial se expandió en 9 cuadras más, incrementando su longitud ampliamente en comparación a sus inicios cuando solo comprendía las cuadras 8 y 9 de la calle Agustín Gamarra.

En tanto, otras áreas que comprenden las transversales también han extendido la operación del emporio comercial. A estas extenciones se agregan las divisones llamadas Gamero A y Gamero B.

¿Cuánto cuestan los alquileres?

Gamarra se ha convertido a hoy en un centro productivo donde funcionan comercios y negocios, y que ha vivido en general una variación en sus precios de alquiler, con una baja del 35% al cierre del 2022.

Según Susana Saldaña, es posible actualmente encontrar stands de 3x3 en el tercer o cuarto piso de una galería con un ticket mínimo promedio de US$ 75 a 100. Es decir, que el precio mínimo de alquiler del m2 en Gamarra llega a US$ 15.

Entre los costos, la variación incrementa cuando se trata del primero al segundo piso de una galería pues “suelen ser los más caros”, con un costo mínimo de US$ 300.

Estos puestos disponibles fueron utilizados en su mayoría como almacenes o talleres de salida, pues debido a las constantes crisis, “empresarios que tenían 4 a 5 talleres han tenido que reducir sus gastos para no quebrar”.

La flexibilidad en los pagos por parte de los arrendadores también se hizo presente en los tiempos de pandemia. Según Saldaña, “algunos empresarios decidieron no cobrar durante los meses que no se trabajó”, lo cual permitió que las galerías de Gamarra no se encuentren vacías.

“Renegociaron los contratos por la demanda que había. Antes lo mínimo era con 3 meses de adelanto, hoy, muchos han cedido y se encuentran haciendo 1x1 (es decir, solo pago por mes alquilado)″, mencionó.

De acuerdo a los recursos de los comerciantes, Saldaña recomienda que se identifique apropiadamente el rubro y zona donde se quiera establecer, porque puede ser “preferible ir a la periferia y no al centro de Gamara”, como los negocios para venta de telas o almacenamiento de productos.

Es importante resaltar que algunas galerías son “muy comerciales” porque “se ven mejor o diferente” y pueden ser más grandes y mejor decoradas, variables que inciden a la hora de calcular el precio del alquiler.

Finalmente, Saldaña recordó que hasta los pisos más altos de las galerías más importantes pueden tener un precio elevado debido a que cuentan con la presencia de los mismos productores.