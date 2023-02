La rama de gestión de activos de Nomura Holdings Inc. dio detalles el martes sobre 30 de sus fideicomisos de inversión que tienen acciones o bonos de empresas de Adani. La medida si dio tras pasos similares la semana pasada por unidades de Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. y Mizuho Financial Group Inc.

“Consideramos necesario brindar información en esta ocasión porque la volatilidad en los precios de las acciones y bonos del grupo Adani no ha disminuido”, dijo Nomura Asset Management Co. en una respuesta por correo electrónico a las consultas de Bloomberg.

Una caída provocada por acusaciones de manipulación del mercado eliminó más de US$100,000 millones del valor del grupo Adani antes de un repunte en los precios de las acciones el martes.

Hubo mayor preocupación sobre el acceso del conglomerado a la financiación desde que Hindenburg Research, con sede en Estados Unidos, publicó un informe a fines de enero que denuncia manipulación del mercado y fraude contable, acusaciones que Adani ha negado repetidamente.

Nomura Asset Management publicó una nota el viernes como “material de referencia” explicando la situación que rodea al grupo Adani. La volatilidad de las acciones y los bonos de las empresas de Adani podría seguir siendo alta a corto plazo porque el mercado está prestando mucha atención a la estrategia del grupo, los planes de recaudación de fondos y las calificaciones crediticias, además de otros informes de Hindenburg, dijo.

“Hemos optado por actuar rápidamente para anunciar los hechos en parte porque las consultas a nuestro centro de llamadas y otros canales han aumentado notablemente” desde finales de enero, dijo Kuniaki Matsuo, portavoz de Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co.

