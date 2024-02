Las menciones en las transcripciones a la “eficiencia operativa” están en su nivel más alto en Estados Unidos durante esta temporada de resultados, a medida que las empresas se centran en la disciplina de gastos, pero también invierten en tecnologías “que pueden impulsar la productividad futura como la IA”, escribió en una nota un equipo liderado por Michael Wilson.

Existe una notable superposición entre las industrias que discuten con mayor frecuencia sobre la eficiencia operativa y aquellas que discuten sobre la IA, dijeron los estrategas. Estos grupos incluyen empresas de software, servicios profesionales, servicios de atención médica y servicios financieros.

Pfizer Inc., BlackRock Inc., y Lam Research Corp. estaban entre las empresas del S&P 500 que promocionaron la eficiencia operativa en sus llamadas de resultados de esta temporada, según datos compilados por Bloomberg.

El creciente interés en el control de costos se produce cuando las empresas se posicionan para proteger los márgenes en medio de esperanzas de un aterrizaje económico suave. Los inversionistas han buscado señales de enfriamiento en el mercado laboral para evaluar cuándo la Reserva Federal reducirá los costos de endeudamiento, aunque los recientes datos han señalado que la Fed no flexibilizará sus políticas en el corto plazo.

La gestión de gastos ha sido un tema clave esta temporada. Walt Disney Co. dijo que este año las ganancias aumentarán al menos un 20% gracias a la reducción de costos. Hertz Global Holdings Inc. está buscando reducirlos y Levi Strauss & Co. dijo que una nueva iniciativa para aumentar la eficiencia incluirá operaciones de reducción de costos, como la eliminación de puestos de trabajo.

Algunas empresas están reasignando estos fondos para hacer crecer sus negocios. Estée Lauder Cos. está recortando puestos de trabajo como parte de un plan de renovación para tener la capacidad de responder más rápidamente a las nuevas tendencias de belleza e invertir más en sus marcas. Meta Platforms Inc. está gastando fuertemente en avances en inteligencia artificial, mientras que Amazon.com Inc. será cautelosa con respecto a las nuevas inversiones.

Las recientes llamadas de resultados también enfatizaron “la naturaleza temporal de ciertos problemas de costos” y algunas expectativas de recuperación en la segunda mitad del año, según otra nota de la estratega de RBC Capital Markets Lori Calvasina .

En el frente de la inteligencia artificial, todas las miradas estarán puestas en Nvidia Corp., que se espera que presente su informe este mes. En lo que va de la temporada, Arm Holdings Plc se disparó ya que el gasto en inteligencia artificial ayudó a fortalecer las proyecciones del diseñador de chips. Palantir Technologies Inc. también se benefició de la gran demanda de su tecnología de inteligencia artificial.

El listón está alto para Nvidia, que ha sido el mayor beneficiario de la tendencia de la IA. Los analistas estiman que las ganancias por acción aumentarán un 602% en el trimestre fiscal que finaliza el 31 de enero con respecto al año anterior. El grupo de los Siete Magníficos de acciones tecnológicas de megacapitalización, incluida Nvidia, debe generar ganancias estelares para seguir superando al mercado en general, según varios estrategas.

Wilson, de Morgan Stanley, incluyó recientemente a Nvidia, Apple Inc., Microsoft Corp. y Alphabet Inc. a un grupo de acciones de crecimiento de alta calidad que tienen calificaciones sobreponderadas por parte de los analistas del banco. Tienen una postura constructiva con este grupo de acciones de calidad, así como con aquellas que también ofrecen una alta eficiencia operativa.