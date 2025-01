Las empresas de este sector han alcanzado una tasa de salidas reducida del 12%. Esto refleja un mercado en transición hacia la profesionalización, donde las empresas buscan fortalecer su presencia y adaptarse a estándares regionales.

“Perú está experimentando, por un lado, la consolidación de los actores locales y por el otro, el ingreso de jugadores extranjeros con capacidad de inversión y altos estándares globales. Esto es positivo para la industria ya que mejora la competitividad del sector y la diversidad y calidad de las soluciones para los consumidores”, indicó Pamela Carbajal, country manager de Mastercard para Perú y Bolivia.

LEA TAMBIÉN: Fintech europea aterriza en Perú y facilitará envíos inmediatos en euros

Enfoque en inclusión financiera

En base al Finnovista Fintech Radar Perú 2024, las fintech extranjeras han incrementado su participación, representando el 44.2% del mercado. Este fenómeno ha elevado la competencia y los estándares tecnológicos, aunque también ha desplazado a pequeños actores locales.

“En los sectores intensivos en tecnología e interoperabilidad, las fintech extranjeras destacan, mientras que las locales sobresalen en la oferta de productos y servicios que requieren mayor adaptabilidad a los diversos nichos del mercado local”, refiere el estudio.

Además, más del 50% de las soluciones fintech en Perú están dirigidas a personas y pequeñas empresas no bancarizadas o sub-bancarizadas, reafirmando el compromiso del sector con la inclusión financiera. Este enfoque es clave en un país con importantes brechas en acceso a servicios financieros, especialmente en zonas rurales.

Perú frente a la región

Chile, Argentina y Colombia son los principales suministradores de soluciones fintech en Perú, especialmente en lo que se refiere a infraestructura de pagos y remesas y también en tecnología para bancos y otras Fintech. Por otro lado, las fintech peruanas mantienen mucha más presencia local en segmentos como lending (forma de préstamo en la que un particular entrega de forma temporal dinero u otro bien esperando recibir el reembolso sumado a una ganancia), debido a la personalización y adaptación de sus productos al público local.

Además, el estudio Finnovista Fintech Radar 2024 revela que el 44.4% de las fintech decidió entrar al mercado peruano por el alto potencial de crecimiento. Un 28.9% consideró que las necesidades financieras insatisfechas en el mercado local fue el principal impulsor para su ingreso.

Proyecciones y desafíos

Las fintech en el Perú reportan una mejora de ingresos con un gran optimismo para el 2025, según Finnovista. El 52% de las empresas esperan facturar entre los US$ 500,000 y los US$ 5 millones en el 2025. En tanto, los segmentos que mejor desempeño pronostican en sus ingresos para el próximo año son: personal financial management, wealth managment, tecnología e infraestructura para bancos y fintechs y lending.

En cuanto a los retos, el acceso a financiamiento sigue siendo el principal reto para las fintech locales, limitando su capacidad de crecimiento. En 2024, las inversiones de capital de riesgo en Perú cayeron un 20.4% en valor transaccional respecto a 2023. Sin embargo, el caso de éxito de Leasy, que recaudó US$ 28 millones en una ronda Serie A, destaca como un ejemplo de las oportunidades aún presentes en el mercado.

Por otro lado, aunque la colaboración entre bancos tradicionales y fintechs sigue siendo un desafío, se han dado pasos importantes. Algunas instituciones bancarias han comenzado a permitir el uso de sus infraestructuras por parte de fintechs, promoviendo la interoperabilidad. Por otro lado, tecnologías como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la automatización de procesos han ganado terreno, mejorando la eficiencia y seguridad del ecosistema.

Temas que te pueden interesar sobre fintechs:

Los datos personales en los servicios financieros digitales

Fintech Divizalo centra su operación en el sur del Perú y alista ingreso al factoring

Sube el número de fintech a 237, ¿cómo se movió el ranking?

SOBRE EL AUTOR Xenia Martinez Periodista curiosa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en coberturas políticas, sociales y de economía para diversas plataformas (web, radio y televisión). Actualmente, en cubro los sectores inmobiliarios, retail, startups, tecnología, gastronomía y managment en la secciones Negocios y Estilos, del diario Gestión.