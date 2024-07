De este modo, el estudio indica que existe un 16% de microempresas limeñas que no abrirán sus instalaciones durante Fiestas Patrias; ello, en tanto hay un 9% que aún no sabe qué decisión tomará este fin de semana. En específico, se trata de negocios como joyerías, florerías, peluquerías y barberías, gimnasios, consultorios dentales, tienda de productos y servicios para mascotas, entre otros.

“Si bien algunos negocios no tienen tanta demanda en estos días, existe un 99% de encuestados que coincide en que la delincuencia se incrementará, siendo quizá la razón más importante por la que desisten de abrir”, señaló Ignacio Risso, gerente de Marketing de Sentrix.

En esa línea, un 94% de los microempresarios afirma que los riesgos a los que más están expuestos son robos o asaltos, estafas, secuestros y extorsión, o de cobro de cupos. Además, en su mayoría, los negocios que no abrirán están ubicados en los distritos de Comas, Cercado de Lima, Lince, Jesús María, Miraflores, San Miguel, San Borja, entre otras zonas.

“En promedio, los negocios que no abran estos tres días dejarán de facturar entre 10% y 15% de sus ingresos, sujeto también al tipo de negocio y al ticket de venta”, remarcó el ejecutivo.

¿Toman en serio la seguridad?

El reporte también muestra que hay un 48% de microempresas que no cuentan con un sistema de seguridad, principalmente, debido a factores como los altos costos, la ausencia de información sobre los equipos, desconocimiento de uso o la falta de presupuesto.

“Las empresas no pueden convivir con el riesgo de un asalto, el cobro de cupos u otras situaciones. Deben de prevenir, poniendo foco en la inversión en dispositivos que no necesariamente son caros”, expresó Risso.

A su vez, dentro del 49% de microempresarios limeños que aseguran que sí tienen implementado algún proceso de seguridad, destacan aquellos negocios que tienen acceso a una cámara de seguridad como primera opción, seguido de alarmas de seguridad.

Risso manifestó que existen diversos precios para alternativas en seguridad. Para el caso de las cámaras, el precio de una básica de audio y video HD puede ser de incluso US$ 10, mientras que las cámaras intermedias varían entre los US$ 50 y los US$ 150.

Ficha técnica:

Muestra: 280 empresas

Instrumento: Encuesta

Periodo: Del 8 al 12 de julio

Nivel de confianza: 95%

