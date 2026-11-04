Actualmente, la Federación Peruana de Vóleibol recauda aproximadamente entre S/10 millones a S/11 millones al año.
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Dax Canchari Reyes
Dax Canchari Reyes

La Federación Peruana de Voleibol (FPV) busca dar el siguiente paso en la explotación comercial de la audiencia que ha ganado su Liga: llevar esa exposición fuera de la televisión y convertirla en una nueva línea de productos. En esa línea, conversa con empresas multinacionales y apunta a poner el proyecto en marcha este año. ¿Qué oportunidad de negocio ve la FPV detrás del merchandising y cómo encaja esta apuesta en su estrategia para generar más ingresos?

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