Además, confirmó inversiones en US$ 664 millones este año, destinadas principalmente a tecnología y logística para continuar mejorando su proceso de digitalización y adelantó nuevas aperturas.

Para 2023, la empresa, que invirtió US$ 711 millones el año anterior, dividirá su plan de inversiones en dos grandes unidades. La primera consiste en un monto de US$ 386 millones enfocado en eficientizar procesos de los centros de distribución en Chile, Perú y Colombia, mejorando los tiempos de respuesta y el despacho exprés. También, incluirá nuevas funcionalidades para mejorar la experiencia del cliente en canales digitales y expandirá las capacidades de procesamiento, surtido y productos disponibles.

El segundo bloque de inversiones consistirá en US$ 278 millones destinados a aperturas y renovaciones de 11 nuevos locales en México, Brasil, Colombia, Perú y Chile. De ese presupuesto, US$ 180 millones serán para abrir nuevas tiendas, donde destaca la apertura de Ikea Colombia y Sodimac México, que representan el 27% de ese presupuesto y el 73% al resto de los países, incluido el Perú, donde el año pasado inauguró dos tiendas por departamento y tres supermercados. Los US$ 98 millones restantes, se destinarán para renovar locales ya existentes.

“Su estrategia se basa en aumentar la base de clientes y aumentar la exposición a canales digitales. Si bien es una estrategia correcta, no ha rendido lo esperado en el último año por la inflación, que produjo una una menor demanda en el consumo de productos no esenciales”, señaló Cesar Romero, jefe de Investigación de Renta4 SAB,.

Rendimiento en Perú durante el 2022

Con respecto a los resultados obtenidos en el Perú durante el año, se incrementaron los ingresos del sector retail, donde el segmento de supermercados presentó un aumento de 28.2%, seguido de las tiendas por departamento, con 14.3% y mejoras del hogar, con 10.9%, respecto al 2021.

Según Romero, estos resultados se deben a las salidas de las AFP, lo que mejoró las ventas de la empresa localmente. “A pesar de que es un rendimiento que supera al de Chile y se sitúa como el segundo en la región, es un efecto a corto plazo que no se verá reflejado en el 2023, debido al aumento de costos logísticos y a que no podrán trasladar el aumento de precios a los consumidores”, comentó.

El analista aseguró que, desde el lado digital, hay mayores perspectivas de crecimiento por la baja penetración de este canal en el Perú (respecto al canal físico). “Hay una estrategia para reducir costos por medio de inversiones logísticas, pero a pesar de ello, proyectamos que el crecimiento orgánico sea similar que al 2022″, explicó.

En su último reporte de resultados, de hecho, Gaston Bottazzini, gerente general de Falabella S.A., asegura que anticipan un entorno desafiante para sus operaciones, con un dinanismo de consumo bajo, impulsado por la desaceleración económica en los mercados en los que tienen presencia. No obstante, matizó que confía justamente en la ejecución de su plan de eficiencias para recuperar márgenes y “enfrentar este escenario con un nivel de madurez en el desarrollo de las plataformas digitales de banca digital, payments y marketplace”.

El dato

La empresa cerró el año con 36 millones de clientes en la región, entregó más de 37 millones de pedidos y consiguió 18,6 millones de participantes activos en su programa de lealtad. Con respecto a su capital humano, registraron 91.278 empleados en toda su área de operación, siendo Perú, el segundo país con mayor cantidad de colaboradores con 30.784 personas.