Siguen las movidas en el mercado retail local.

En abril pasado Falabella (la matriz chilena) reveló que sería presidida, por primera vez en sus más de 130 años de historia, por un ejecutivo externo a las familias controladoras (Solari, Cúneo y Del Río). El hito se repite, ahora, para su filial peruana.

A través de un hecho de importancia enviado a la Superintendecia del Mercado de Valores de Perú (SMV), el holding chileno comunicó la salida del histórico Carlo Solari de la presidencia de la firma. En su reemplazo se designó a Enrique Ostalé como el nuevo titular del directorio.

Enrique Ostalé, presidente del directorio de Falabella Perú (Foto: Linkedln | Enrique Ostalé)

“Iniciará sus funciones el 3 de julio de 2023, incorporándose al directorio de la sociedad Falabella Perú, nombrado para el periodo que comprende los ejercicios 2021, 2022 y 2023″, detalló la firma en el documento.

Ostalé, quien se sumó a Gastón Bottazzini y Juan Fernando Correa -integrantes del directorio de la firma en la nación andina- es principalmente conocido por su paso como CEO de Walmart Chile. Además, asumió la presidencia del holding chileno para el periodo 2023-2026.

Trayectoria

Ostalé es Ingeniero Comercial en Universidad Adolfo Ibáñez, Viña del Mar (en Chile) y Master of Science, London School of Economics and Political Science.

Tiene una amplia experiencia en el retail: fue gerente general de D&S, la creadora de los hipermercados Lider cuando era controlada por la familia Ibáñez, y luego fue el CEO de Walmart Chile. La cadena estadounidense lo ubicó posteriormente cargos claves en la región y, de hecho, fue el director ejecutivo para la operación latinoamericana. Luego sumó África e India a sus responsabilidades y más tarde al Reino Unido.

También estuvo a cargo de Walmex, una de las mayores operaciones fuera de Estados Unidos del gigante supermercadista.

