¿Cómo cerraron las ventas en este primer semestre?

El impacto de no tener una primera temporada de pesca no se observa aún en las ventas del primer semestre porque hemos vendido lo capturado en la segunda temporada del año pasado. Usualmente las ventas empiezan en junio y julio, pero al no haber pesca, no habrá ventas y la caída será muy fuerte.

¿Cuánto se facturó en estos primeros seis meses?

En el primer semestre del 2023 se han vendido US$ 143 millones (entre harina y aceite de pescado), de los cuales US$ 12.5 millones han sido aceite, frente a los US$ 173 millones de los primeros seis meses del 2022, siendo US$ 21 millones de aceite. Es decir, caímos cerca de 50% en la venta de aceite en un contexto en el que la tonelada de aceite está alrededor de US$ 8,000. Lamentablemente, el contenido de grasa en la anchoveta fue bajo.

¿Y cuál fue el impacto en la producción de harina?

Si hablamos de producción, la caída también ha sido muy fuerte. Al primer semestre del año pasado se produjeron 84,000 toneladas, mientras que al primer semestre del 2023 solo se han producido 31,000. Esa fuerte caída en la producción de harina se debe a que no hubo primera temporada.

¿Cuáles son las perspectivas para este segundo semestre?

Creo que no habrá primera temporada de pesca. Estamos en una pesca exploratoria de 10 días en una época en la que normalmente no se captura. Se está pescando algo, pero todavía hay bastante especie juvenil.

¿En qué situación se encuentran las plantas de producción?

Si no hay anchoveta, no se produce. Se han abierto las plantas para procesar la pesca que se tenga en estos días, producto de la captura exploratoria.

¿A qué medidas están recurriendo para paliar en parte la ausencia de pesca de anchoveta?

Estamos pescando jurel y caballa, cuyas especies nos están ayudando un poco, pero definitivamente no compensa los volúmenes de aceite y harina de pescado. El jurel y la caballa son para consumo humano directo, principalmente congelado.

¿Cuánto es lo que van procesando?

Al primer semestre de este año hemos procesado casi tanto como lo hicimos en ese mismo periodo del 2022, cuando tuvimos 35,000 toneladas, entre jurel y caballa. Ojalá que al segundo semestre se sigan dando las condiciones para pescar estas especies que nos permiten tener algo de caja.

¿Cómo impacta esta situación en los compromisos asumidos por Exalmar?

El fenómeno El Niño no es nuevo en nuestro sector y es parte del negocio, no nos puede sorprender. Tenemos una estructura financiera que permite salir bien de estos problemas: hablamos de reducir los costos fijos lo más bajo posible. Y en lo que concierne a deudas, tenemos cláusulas (de fenómeno El Niño) en los contratos que nos permiten dejar de pagar capital y asumir solo intereses por este periodo. También se está viendo reducir lo más que se pueda los capex y esperar la próxima temporada de pesca para recuperarnos. Aproximadamente entre US$ 5 millones y US$ 8 millones es lo que se está reduciendo.

¿Cuánto caerían las ventas de Exalmar este año?

Es difícil determinarlo ahora. Tendríamos que ver qué más hay de jurel y de caballa, cuándo se inicia la próxima temporada y si hay demanda que podríamos embarcar a fin de año.

¿Es posible este año vender lo que se capture en una segunda temporada?

Creo que transcurrida esta etapa, el volumen de anchoveta que aparecerá será bastante fuerte. Dependiendo de cuándo comience y cómo vaya la demanda se podría vender algo esta temporada. No es lo usual, pero estamos hablando de condiciones diferentes.

En estas situaciones, ¿cómo se maneja la relación con los clientes?

Los contratos que tenemos son por temporadas y están sujetas a que exista producción. Los clientes generalmente usan la harina para la acuicultura y como alimento balanceado para cerdos. Entonces, hoy se abastecen de otros orígenes. No hay mayor problema en ello.

¿Se están reprogramando algunas inversiones?

Prácticamente todas las inversiones ya se han realizado. El capex de mantenimiento será mínimo, pues como no hubo temporada tampoco hay desgaste de barcos y de plantas.

Claves

Destinos. Exalmar exporta principalmente a China y Europa.

Exalmar exporta principalmente a China y Europa. Plantas. La empresa cuenta con plantas en Paita, Chicama, Chimbote, Huacho, Callao y Tambo de Mora.

La empresa cuenta con plantas en Paita, Chicama, Chimbote, Huacho, Callao y Tambo de Mora. Flota. En este semestre se terminará de construir un barco, cuya fabricación empezó a mitad del año pasado. En total, Exalmar cuenta con 20 embarcaciones.

Hoja de vida

Nombre: Raúl Briceño Valdivia

Profesión: Economista por la Universidad de Lima

Cargos anteriores: Director de Aproferrol, jefe de Finanzas de Minsur, subgerente de Negocios en Interbank, entre otros

