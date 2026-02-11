Zinzino es una empresa comercializadora de productos de nutrición y suplementos a través de la venta directa. (Foto: redes sociales).
Zinzino es una empresa comercializadora de productos de nutrición y suplementos a través de la venta directa. (Foto: redes sociales).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La escandinava , esta vez con el inicio de operaciones en Perú. Hasta el momento, la compañía había generado ventas mensuales de aproximadamente 1.5 millones de coronas suecas (aproximadamente S/ 4 millones) en el mercado local, a través de su

De acuerdo con la empresa, la expansión responde a la acogida observada en los mercados latinoamericanos existentes, creando sólidas sinergias transfronterizas tanto para socios como para clientes. “Perú es un paso natural en nuestro crecimiento en Latinoamérica”, afirmó Dag Bergheim Pettersen, director ejecutivo de Zinzino.

Según la compañía, el lanzamiento permitirá a los socios independientes de Zinzino aprovechar la infraestructura y la experiencia regional de la compañía para desarrollar el negocio localmente.

“Vemos un gran potencial para que nuestros socios peruanos construyan un éxito a largo plazo con nuestro concepto basado en pruebas”, agregó el representante.

Además, añadió que la plataforma digital y el modelo de negocio de la empresa están alineados con el mercado peruano, donde el comercio digital continúa expandiéndose y las ventas impulsadas por la comunidad desempeñan un papel importante.

Zinzino inició operaciones en Perú. (Foto: redes sociales).
Zinzino inició operaciones en Perú. (Foto: redes sociales).
LEA TAMBIÉN: Diphasac: ¿Cómo alcanzará los S/ 30 millones en 2026 con su estrategia?

Zinzino y su enfoque

Con 20 años de experiencia y presencia global, la compañía enfocada en nutrición personalizada Zinzino apunta a la disposición de soluciones nutricionales innovadoras y personalizadas, respaldadas por la ciencia.

El modelo de negocio de la empresa funciona bajo un esquema de marketing multinivel (network marketing) y venta directa a consumidor, con expansión global, incluyendo Latinoamérica.

LEA TAMBIÉN: Ranking farmacéutico en Perú: Portugal, AC Farma y Medifarma lideran el top 3

TE PUEDE INTERESAR

Laboratorios Drogavet tras más presencia en el exterior con productos naturales
Ciencia que libera: consideraciones para la próxima década
La ciencia explica cómo evitarlo: qué hacer para no llorar al cortar cebolla

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.