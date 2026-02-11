La escandinava Zinzino, empresa comercializadora de productos de nutrición y suplementos, continúa fortaleciendo su presencia en Latinoamérica, esta vez con el inicio de operaciones en Perú. Hasta el momento, la compañía había generado ventas mensuales de aproximadamente 1.5 millones de coronas suecas (aproximadamente S/ 4 millones) en el mercado local, a través de su tienda online global.

De acuerdo con la empresa, la expansión responde a la acogida observada en los mercados latinoamericanos existentes, creando sólidas sinergias transfronterizas tanto para socios como para clientes. “Perú es un paso natural en nuestro crecimiento en Latinoamérica”, afirmó Dag Bergheim Pettersen, director ejecutivo de Zinzino.

Según la compañía, el lanzamiento permitirá a los socios independientes de Zinzino aprovechar la infraestructura y la experiencia regional de la compañía para desarrollar el negocio localmente.

“Vemos un gran potencial para que nuestros socios peruanos construyan un éxito a largo plazo con nuestro concepto basado en pruebas”, agregó el representante.

Además, añadió que la plataforma digital y el modelo de negocio de la empresa están alineados con el mercado peruano , donde el comercio digital continúa expandiéndose y las ventas impulsadas por la comunidad desempeñan un papel importante.

Zinzino inició operaciones en Perú. (Foto: redes sociales).

Zinzino y su enfoque

Con 20 años de experiencia y presencia global, la compañía enfocada en nutrición personalizada Zinzino apunta a la disposición de soluciones nutricionales innovadoras y personalizadas, respaldadas por la ciencia.

El modelo de negocio de la empresa funciona bajo un esquema de marketing multinivel (network marketing) y venta directa a consumidor, con expansión global, incluyendo Latinoamérica.