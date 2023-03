¿Qué desafíos le tocó asumir en su primer año en Entel Perú?

Estamos en un mercado sumamente dinámico, competitivo. Estamos enfocados mejorar la experiencia y eso tiene que ver, también, con innovación tarifaria. Además hemos estado mejorando nuestra cobertura en el Perú, con fuerte impulso de crecimiento en zonas de las periferias de las ciudades importantes, con infraestructura compartida. Además, en nuestra base de clientes, estamos agregando líneas adicionales (planes para la familia).

Entel adelantó haber crecido en ingresos (28%) y Ebitda consolidados (66%), ¿en qué medida apoyó Perú esos resultados?

Por su puesto que apoyamos, tenemos como foco importante el crecimiento. En pocas semanas será la Junta General de Accionistas y se van a comunicar las cifras oficiales. Sí hemos tenido crecimiento, mejoras en el Ebitda y en el market share.

¿La mejora en el Ebitda se dio aun en el entorno de inflación?

Ir mejorando resultados tiene que ver con economías de escala. En la medida que vamos sumando más clientes, todo se va haciendo más eficiente. Por la inflación y las tarifas que suben en rubros como electricidad, todo empieza ajustarse para ser sostenibles, pero siempre dando más en la medida de que vamos haciendo ajustes de tarifas.

¿En cuánto ha sido el alza de tarifas del servicio?

Menor a la inflación del país (8.5% el 2022). Hemos hecho un esfuerzo por tratar de subir menos que eso en las tarifas.

¿Las lluvias han afectado la infraestructura?

Contamos con una serie de protocolos de respaldo energético, de respaldo de enlace, entre otros elementos clave para mantener la señal activa. Sin embargo, más allá de lo que humanamente o tecnológicamente se pueda hacer, los fenómenos climáticos y la intensidad de sus manifestaciones no son predecibles.

Proyecciones para el 2023

¿Cuáles son los objetivos en el presente año?

El 2022 tuvimos un plan de inversiones de US$ 150 millones y (para este año) se aprobará en la Junta de Accionistas, pero es el monto del que estamos hablando. Por otro lado, la ambición no solo para el 2023, sino de más largo plazo, es crecer en market share, llegar y superar el 30% en telefonía móvil (tenía 23.04% a diciembre del 2022). No es algo que se logra en meses, o un año o dos, y tiene que ver con un mejor servicio, economía de escala y hacer más inversiones.

¿La infraestructura seguirá siendo el principal foco de gasto?

Sí, sigue siendo. La infraestructura se compone en dos: lo que tiene que ver con capacidad de red, nuevas tecnologías y dar servicio a este tráfico que sigue creciendo, y la cobertura geográfica. El otro tema tiene que ver cómo vamos digitalizando a la empresa.

Así, ¿proyectan crecimientos en doble digito el 2023?

Este es un año un poco especial. El crecimiento de la economía después de la pandemia se ha reducido. Las expectativas este año tienden a ser un poco más bajas en ingresos, pero seguimos siendo muy agresivos. Y en cuanto a resultados de Ebitda, hay oportunidad de crecer ganando eficiencia y con economías de escala.

¿Cuáles serán los pilares para lograr las metas el presente año?

Tienen que ver mucho con que los clientes nos valoren, un buen servicio y red. Sin embargo, también estamos mejorando nuestra cobertura en provincias, eso genera una oportunidad de crecimiento en algunas zonas. En Lima tenemos una participación mejor que en el resto de las provincias y ahí tenemos un desafío importante. También hay oportunidades en el mundo de las empresas, con la opción de ir creciendo en servicios digitales, que ya ofrecemos.

En cobertura, ¿Cuál es el plan de expansión el 2023?

El tráfico móvil del país crece más de 30% al año. En las ciudades importantes, donde se genera más tráfico, hay que ir haciendo refuerzos, invertir, hay que agregar nuevas tecnologías. Por otro lado, también hemos estado muy enfocados en ir disminuyendo brechas digitales, con la iniciativa del MTC de usar el canon que pagamos para generar cobertura en zonas alejadas.

En los servicios para empresas, ¿van a crecer aún cuando el 2022 vendieron data centers en Perú y Chile?

La venta de data centers no afecta prácticamente en nada. Hay algunos servicios que son afectados, pero son los más básicos. Nosotros estamos enfocados en los servicios de valor y que son más transformacionales.

¿En qué servicios para empresas se enfocarán?

Es bastante amplio. Soluciones de ofimática, toda la parte de Google y Microsoft, para empresas chicas y corporaciones; pero también soluciones de ciberseguridad, que podrían ser muy necesarias para todo tipo de empresas. Hay soluciones más pequeñas que también sirven para pequeña y mediana empresa (pymes).

La irrupción del 5G

Entre marzo y abril del 2021, Perú dio luz verde al 5G sobre redes ya existentes (estándar NSA), ¿Cómo ha avanzado Entel en el despliegue de esa tecnología?

Partimos en algunas ciudades siendo los primeros en desplegar el 5G. Tenemos un plan a largo plazo, pero para que esto pueda ocurrir necesitamos que estén definidas las frecuencias (la licitación de las redes para el 5G aún no se realiza), es bastante necesario para despliegues más fuertes. También hay que ir acompañando la demanda de los clientes, con el recambio de terminales (equipos celulares). Si eso no se va produciendo, el 5G no puede ser muy usado. Nuestro plan de 5G es bastante agresivo, pero es de largo plazo.

¿Ustedes están interesados en participar en licitación de bandas para 5G?

Siempre estamos evaluando las oportunidades que pueda haber para tener espectro adicional.

En la actual red, ¿podrían seguir creciendo con 5G?

Sí, hoy es posible desplegar 5G en las frecuencias que tenemos y lo hemos estado haciendo; pero para la masificación se tiene que dar el ordenamiento de las bandas, con un marco regulatorio; y también tiene que ver con el recambio de terminales.

Así, ¿los planes de Entel en 5G están limitados por la demora en el ordenamiento de bandas?

No sé si limitados. Estamos desplegando 5G, es parte de las tecnologías que estamos usando y ya tenemos bastantes zonas, pero obviamente la masificación será permitida en la medida de que se ordenen estas cosas.

¿En qué tanto crecería la cobertura 5G de Entel el 2023?

Tenemos planes de crecimiento. Estamos presentes en Lima, en muchas provincias, pero el crecimiento fuerte será cuando se reordenen las bandas y uno tendrá claridad donde invertir. Estamos a la expectativa para tomar decisiones.

Un nuevo paradigma: foco en el cliente y venta de infraestructura

El 2022, Entel vendió su red de fibra óptica en Chile, ¿a qué responde ese tipo de operaciones?

La tecnología tiene mucho sentido de que haya cierta compartición. Es una tendencia que se da a nivel mundial. En Chile, ha habido acuerdos (de venta), en Colombia también, en Europa ni qué hablar, y probablemente uno esperaría que en Perú haya posibilidades de ese tipo.

En Perú, ¿también planean vender los activos de fibra óptica?

En la medida de que haya posibilidades, tal y como se hizo en Chile, estamos bastante abiertos a que eso pueda ocurrir. Muchos de estos servicios como data center, antenas y la fibra óptica, empiezan a ser como un negocio de infraestructura y no tienen que ver con el diferencial de servicio. A nivel mundial, muchas operadoras están tercerizando estas cosas. Hay un cambio de paradigma. Hace 20 años a nadie se le hubiera ocurrido vender una torre, era el ‘core business’. Eso ha ido cambiando y el foco está mucho más en los clientes.

La competencia hoy va por la propuesta a los clientes, la forma en que uno los atiende, cómo posicionar la marca y que tanto está involucrado y que tanto los entiende.

En este enfoque en servicios al cliente, ¿concretarían ya la apuesta por televisión satelital? El 2022 se supo de un acuerdo con Media Network para ello…

Es algo que todavía no hemos hecho. Siempre estamos explorando alternativas. Dentro de los planes está expandir el portafolio de productos y, cuando entremos con fuerza al mercado de hogar, tener alguna solución de alta calidad para la televisión.

¿Lo tendrían listo para el 2023?

No, en la medida de que no entremos con fuerza al mercado de hogar.

Entre otras consultas, ¿qué rol está tomando Americatel?

Es una empresa con un foco distinto, más en conectividad fija y servicios de larga distancia, que ha decrecido mucho. Hemos buscado la mayor cantidad de sinergias posibles y hoy operamos como una sola organización, sigue habiendo algunos servicios prestados por Americatel, pero en la práctica para los clientes (principalmente empresas) la atención es única (con Entel).

¿Entel ha absorbido algunos servicios de Americatel?

Sí, operamos como una sola organización (algunos servicios están a titularidad de Americatel porque el espectro le pertenece, pero la oferta es convergente). Ahí nos esforzamos en que experiencia al cliente muestre que es una sola empresa la que los atiende. Eso nos lleva a operar como una sola organización.

FICHA BIOGRÁFICA:

Nombre: Alexis Licci.

Cargo: Gerente General de Entel Perú.

Nacionalidad: Chileno.

Edad: 48 años.

Profesión: Ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Trayectoria: Más de 19 años en telecomunicaciones a nivel internacional.

Hobbies: Lectura, música y viajar.