De cara al 2023, Nino Boggio, gerente central de Legal, Regulatoria y Relaciones Institucionales de la compañía, señaló en la CADE 2022 que dicho resultado los posiciona de mejor manera para emprender nuevas iniciativas. En entrevista con Gestión, cuenta los planes de la empresa.





¿Qué expectativas tienen en la CADE 2022?

Después de casi dos años que no se hace CADE de manera presencial. Tenemos la expectativa de que este siga siendo un foro en el que se debatan ideas y se presente un análisis desde sector público, privado, academia y se puedan concertar algunas líneas de acción que nos ayuden a salir de esta emergencia que se está viviendo desde el punto de vista político y económico

¿Que resultados del tercer trimestre?

Hay un gran compromiso de querer seguir mejorando los servicios que damos a los clientes. Hemos cerrado un gran tercer trimestre con incremento en base d clientes como en ingresos, pero siempre hemos dicho que los buenos resultados que nos acompañan vienen del gran esfuerzo que hace Entel por cumplir con el propósito que tiene, que es tratar de mantener conectados a todos los peruanos y transformar responsablemente la sociedad.

¿Qué factores han impulsado este desempeño?

Entel Chile siempre miró a Perú con grandes expectativas, es un mercado que todavía ofrece posibilidades de crecimiento como, por ejemplo, en Perú todavía tenemos más de 3 millones de peruanos no conectados. Tenemos todavía, como industria, como Entel, mucho qué hacer en zonas rurales, por tratar de cerrar esa brecha, para que algún día todos estuvieran conectados y ofrecerles todas las posibilidades que la tecnología posibilita en distintos campos como la educación, salud, desarrollo personal, profesional, etcétera.

¿Cuáles son las proyecciones al cierre del año?

Te podría decir con satisfacción que estamos cumpliendo la meta que es crecer entre 1.5% y 2% interanual y ojalá que cerremos este ejercido siendo el segundo operador en participación de ingresos en el país.

¿Y así ya se retoman los volúmenes de negocios pre pandemia?

Hemos hecho inversiones necesarias en infraestructura de redes, en la red comercial para poder seguir creciendo como lo venimos haciendo y tratando de cerrar esta brecha con foco en sectores no atendidos o sectores rurales, donde creo que es importantísimo ir cerrando la brecha de conectividad en este país, que finalmente es ventana para el desarrollo.

¿Cómo va la ejecución de inversiones este año?

Nuestra Junta General de Accionistas de Chile aprobó para Perú una inversión de aproximadamente US$ 147 millones y que estaba destinado básicamente a seguir desplegando infraestructura 4G y también iniciar el despliegue de la tecnología 5G, gran parte de esta inversión ha sido destinada a reforzar los negocios del segmento empresas y continuar el camino de consolidar nuestro programa de transformación digital.

Planes en 5G

¿Qué metas tiene Entel en Perú en 5G?

Entel como siempre ha sido disruptivo en acercar todas las tecnologías hacia la población y el 5G no ha sido la excepción. Esperamos que ojalá el 5G pueda masificarse en el país, para eso tienen que darse algunos presupuestos, por ejemplo, falta que se ordene y se licite el espectro de la banda 3.5 GHz, que es el espectro natural para la tecnología 5G y ojalá los equipos terminales estén en términos de precios más cercanos a la población, estos dos presupuestos importantes harán que ojalá el 5G se siga masificando en el país.

Hemos desplegado en ciudades importantes nuestra red 5G, pero para que dé un salto importante en el país, se requiere todavía reordenar este espectro, licitarlo, de manera que podamos usar de manera eficiente el espectro, y pudiéramos dar ese salto.

¿Hoy están limitados de ampliar el 5G por este retraso en la licitación?

Genera más eficiencia contar con 100 Megahertz continuos en la banda 3.5 GHz, hoy en día tenemos como grupo Entel 100 Megahertz, pero no los tenemos continuos, de esta manera no se puede aprovechar de manera eficiente el espectro, y eso hace que efectivamente los planes para masificar el 5G tengan ciertas limitaciones.

Expectativas en el 2023

¿Y de cara al 2023 cuales son las expectativas?

Seguir apostando por el país, siempre hemos dicho que inversión de Entel en sector de telecomunicaciones en Perú es de largo plazo, y lo que pedimos a las autoridades es generar inventivos que fomenten mayor inversión en el sector, revisar también marco regulatorio y legal para eliminar las barreras que puedan existir y colocar de manera correcta los incentivos que hagan que la inversión sigan incrementándose.

¿Y en qué se enfocarán las inversiones?

Nuestro foco el 2023 sigue siendo el servicio móvil, es donde nos vamos a enfocar y es en donde tenemos un know how, gran experiencia y creo que tenemos rodas las habilitadores para seguir creciendo en el 2023. Forma parte de esta elaboración de plan muchas variables que tiene que ver justamente con coyuntura política y la coyuntura económica, hoy día hay que armar el plan considerado la inflación, tenemos inflaciones cerca de 7% y 8% que no veíamos hace años, eso tenemos que contemplar, tenemos variables como el tipo de cambio que fluctúa en S/ 4, también teneos que tener esas variables contempladas en nuestro plan de negocios y tenemos también aquellas variables ligadas a la realidad política. En el país la inversión privada se va a realizar en la medida de que haya cierta estabilidad. Tenemos la fe y esperanza de que este gobierno retomara camino que genera estabilidad política y económica.

¿Sostendrán el ritmo de inversión?

Sin lugar a dudas. El servicio que brindamos se ha vuelto un servicio esencial y el compromiso de Entel Perú está más allá de cualquier coyuntura. Siempre hay algunos temas colaterales que quisiéramos despejar de la mano del sector público y de hecho hay ejemplos claros de alianzas entre el sector privado y público que generan eficiencias. Un ejemplo concreto es la modalidad del pago del canon.

Fibra óptica

¿En Chile vendieron el negocio de fibra óptica?, ¿cuál es el plan en Perú?

Ni en Chile ni en Perú se dejará el negocio de la fibra óptica, al contrario, lo que se ha hecho en Chile es asociarse a una empresa o un grupo que tiene mayor escala para el crecimiento del negocio de la fibra y llegar a más hogares conectados a través de la fibra. En Perú también vamos a buscar alguna alianza o alguna forma que nos permita crecer nuestro despliegue de fibra, pero de ninguna manera estamos saliendo del negocio que significa llegar a hogares a través de fibra óptica.

¿Por qué es clave ese negocio?

Lo que haces la fibra es llegar de una manera más eficiente a los hogares para llevar internet independientemente de la tecnología

¿Están en acercamientos con operadores globales para concretar la alianza en Perú?

Siempre estamos evaluando cuales son las mejores posibilidades para poder permitir un crecimiento a nuestra red actual de fibra.

¿Podríamos conocer el 2023 algún anuncio al respecto?

Ojalá, nosotros siempre estamos conversando, explorando oportunidades y obviamente en Perú no estamos ajenos a ello.