El consultor senior de Jones Lang Lasalle (JLL), Luis Sánchez, sostuvo que si bien los locales puerta a calle e internos tienen una recuperación lenta, son los espacios dentro de las galerías los que demoran más en ocuparse, incluyendo los lugares que anteriormente eran talleres.

“Tengamos en cuenta que hay comerciantes que tras la pandemia quebraron o cerraron sus talleres; entonces lo que actualmente hacen es tercerizar la producción en talleres de San Juan de Lurigancho o el Parque Industrial de Villa El Salvador y en Gamarra solo venden la mercadería”, anotó.

En contraparte, Sánchez afirmó que los locales puerta a calle muestran una mayor recuperación con espacios desde cinco hasta 50 metros cuadrados y precios promedio de US$ 50 por metro cuadrado, además de flexibilidades en la condición de pago que otorgan los propietarios.

“Al cierre de abril, había 118 locales puerta a calle disponibles, pero es muy posible que esta cifra esté en 68. La vacancia ocurre, principalmente, en tiendas textiles de la avenida Huánuco y el jirón Garibaldi”, añadió.

Más oferta

El ejecutivo de JLL manifestó que a raíz de la pandemia, los empresarios que abandonaron Gamarra se alojaron en locales de zonas como Cercado de Lima, Rímac, entre otras. Y aunque al inicio fue importante el número de comerciantes que migró, en la actualidad solo un 5% se mantendría en estos lugares, remarcó Sánchez.

“Los que no han regresado a Gamarra es básicamente por el factor precio. Mientras en Gamarra el precio por m2 está entre US$ 40 o US$ 50; en el Rímac se puede encontrar espacios con un promedio de US$ 10 e incluso US$ 8″, expresó.

Por su parte, la directora de la Asociación Peruana de Industriales Confeccionistas (APIC), Valeria Mezarina, afirmó que aún es importante la cantidad de empresarios que no regresaron al emporio comercial. “No solo es por los precios de alquiler, sino también por las bajas ventas. Los negocios están muy afectados y eso se traduce en un menor arrendamiento de locales”, agregó.

Asimismo, la empresaria reconoció que los locales que se encuentran dentro de las galerías son los que más demoran en ser tomados con precios de entre US$ 500 y US$ 2,000, sujetos a ubicación.

