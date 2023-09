Gestión conversó con Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial de Gamarra, quien dio a conocer los problemas que hubo en la producción de este 2023 y qué impacto negativo tuvo en las ventas de este gran emporio.

La representante del emporio indicó que, en este primer semestre, no se ha podido superar el 50% de las ventas que tuvo el mismo periodo del 2022 y esto se debe a “los bloqueos de los primeros meses, el impacto del Fenómeno de El Niño, pero, sobre todo, la falta de medidas que ayuden, verdaderamente, a la recuperación económica por parte del Gobierno Central ”.

Ante ello, los empresarios se encuentran realizando esfuerzos para mejorar la situación económica, pero no han podido superar las cifras de años anteriores. A todo lo anterior, se suma el que, “sigue subiendo la competencia desleal y crece la importación masiva de prendas de vestir”.

Factores externos impactaron negativamente en las ventas de Gamarra. Foto: GEC

Situación actual de los comerciantes de Gamarra

Antonio Castillo, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) conversó con Gestión y explicó cuál es el panorama del sector textil en este 2023. “Gamarra tuvo una caída muy preocupante”.

“En el semestre hay una caída del 26%. Mientras que en el 2022, en junio producíamos 5,373,000 polos en el 2023, estamos produciendo 3,196,000. A la fecha, en cuanto a la fabricación de prendas de vestir, tuvimos una caída bastante fuerte en junio, del 20.6%, ya en la cifra acumulada en el sector de confecciones hay una caída de -12.6%”.

El sector de prendas de vestir registró una caída de 20.6% en junio del 2023 vs junio 2022, principalmente, por la menor producción de polos (-33.1%), ropa interior (-15.2%), pantalones (-20.6%), camisas (-14.0%) y bividis (-37.9%), ropa de bebé (-20.0%) y vestidos (-49.2%), relacionado tanto a la menor demanda interna como externa.

Producción de textil y confecciones según principales ramas. Foto: Produce

Producción de textil y confecciones según principales productos. Foto: Produce

Por otro lado, teniendo en cuenta los puestos de trabajo para producción de textiles, Susana Saldaña comentó cómo era la situación antes de la pandemia y cómo fueron los avances hasta ahora.

“Antes de la pandemia, nosotros facturábamos al rededor de S/ 6,500 millones al año, solo el sector formal. Habían más de 100 mil puestos de trabajo directos y, indirectos, al rededor de medio millón”, contó.

¿El remate de prendas de invierno fue una solución para los comerciantes?

A partir de diciembre del 2022, los comerciantes de Gamarra vendieron aceleradamente la producción de primera-verano, pero, la situación de los bloqueos en el país afectó el desplazamiento de la mercadería en las regiones del Perú.

En febrero, tuvieron una gran producción para prendas de otoño-invierno, con el objetivo de recuperar la pérdida de capital de meses anteriores, pero el cambio climático originado por el Fenómeno de El Niño (FEN) los impactó nuevamente.

“Hubiese sido importante que las autoridades sean un poco más responsables y puedan dar la información a tiempo de que el FEN iba a cambiar las temperaturas de Lima y de la costa norte. Eso no pasó. Nos enteramos cuando ya estaba aquí. Las autoridades hubiesen avisado antes de que los empresarios inviertan lo poco que tienen, compren telas, etc”.

Con el objetivo de no perder el capital que ya habían invertido, nace el remate de prendas de invierno. No para generar ganancias, sino para no perder lo invertido.

“Extendimos esta liquidación a todo agosto. En el caso de la producción de primavera-verano, los empresarios están invirtiendo con más cuidado para las ventas de diciembre. No se pone todo el capital a la inversión”.

Gamarra remató prendas de invierno para recuperar capital, pero no hubo resultados muy positivos. Foto: Andina

La SNI también consideró que esta campaña de invierno no tuvo buenos resultados, pero se enfoca en las exportaciones: “En términos de precios de prendas exportadas, hay una caída en promedio del 25% de productos importados, dentro de ellos, se encuentra China y Malasia, con los mayores márgenes de caída de precios”.

“Las exportaciones de prendas de vestir en junio retrocedieron 29.5%, por la caída en la demanda de mercados como Estados Unidos (-34%), Canadá (-20.1%), Chile (-24,0%) y Alemania (-11.7%) principalmente”, agregó Antonio Castillo.

Proyectos inmobiliarios en Gamarra

Pese a la reducción de ventas y producción por los factores externos, los proyectos inmobiliarios para el emporio se están retomando e incluirán coceptos diferentes, es decir, otras edificaciones en beneficio de los usuarios. Actualmente, hay de tres a cuatro proyectos que están avanzando cerca del emporio, precisó Saldaña.

Una de las propuestas para las edificaciones son los estacionamientos, ya que en Gamarra transita mucha gente y los comerciantes esperan acudir con sus vehículos para movilizar la mercadería y tengan una mayor comodidad para comercializar.

Establecimientos de trabajo

Actualmente, los comerciantes de Gamarra todavía no han vuelto a ocupar los locales que antes de pandemia alquilaban. Posterior a la cuarentena, más del 50% de los locales quedaron vacíos y, hasta ahora, las mypes buscan recuperarse.

“El año pasado se recuperaron un poco más de 50% de locales. Ahora debemos estar al rededor entre el 35% y 40%, todavía es amplia la desocupación de locales que hay porque eso se refleja en la cantidad de mypes que quebraron y no han podido recuperarse”, indica Susana Saldaña.

Comerciantes todavía no recuperan el número de locales y maquinarías que tenían antes de pandemia. Foto: GEC

Proyección para este 2023 y 2024

Castillo indica que, este 2023, el sector textil cerrará con cifras negativas. “Posiblemente estemos en al rededor del -10% y, para el año 2024, esperamos que haya un rebote estadístico en el sector, si es que se estabiliza el sector en un 2% o 3% porque las exportaciones siguen bajas todavía, y el mercado no se ha estabilizado”.

Por otro lado, Susana Saldaña tiene en cuenta de que la pandemia costó una quiebra del 50% de los ideales productivos a los comerciantes y una facturación de más del 50%. Ahora, el emporio intenta recuperar esas cifras.

En cuanto al número de empleo, se busca ocupar el 60% de los locales (ahora tienen un 40% de establecimientos recuperados) y, sobre los niveles de facturación, se espera que la campaña de diciembre pueda tiener un impacto positivo y alcanzar el 60% de las cifras de ventas.

El bajo impacto de las medidas restauradoras que propuso el Gobierno

Para apoyar el crecimiento de ventas de las microempresas, el Estado peruano estableció varias medidas a favor de los comerciantes; no obstante, estas no tuvieron el impacto esperado.

Impulsa Mype

Antonio Castillo tiene una visión positiva de Impulsa Mype, ya que el sector textil necesita créditos y medidas integrales para reactivarse. Además, asegura que el crédito de S/ 3,000 millones ha llegado a las mypes, no de forma centralizada, pero “ha llegado a un total de 25,000 micro y pequeña empresa”.

Por otro lado, Susana Saldaña indica esta iniciativa no favoreció a las microempresas y que, el Gobierno, a pesar de estar enterado, no realiza más acciones. Actualmente, ella alega que hay casi 50,000 mypes en Gamarra que no se han podido recuperar tras la pandemia.

“El Gobierno sacó el programa Impulsa Mype que no ha llegado a absolutamente a nadie, no solo a Gamarra, sino al rubro de textil y confecciones, no está generando ningún impacto. A los únicos que les está generando un impacto positivo son a las cajas municipales y a los bancos. Deberían cambiarle de nombre. No usen el nombre de la mype para decir que estamos haciendo algo porque eso no es cierto”.

Con Punche Perú Textil

Susana Saldaña recuerda que este proyecto fue anunciado por el Gobierno porque los comerciantes anunciaron un plantón y posibles marchas. Sin embargo, en la industria textil “no ha tenido ningún impacto”.

“Un anuncio que se dio en este programa es a cerca del 40% de las compras, pero han pasado 8 meses de este Gobierno y en próximo mes cumple un año de haberse promulgado de Ley que garantiza el 30% de las compras a las mypes, no solo del sector textil, pero no lo reglamenta el Ministerio de Producción”.

Compras MYPErú

Sobre este proyecto, la presidenta de la Asociación Empresarial de Gamarra indica que, pese a que fue anunciado hace 8 meses, ”no se ha ejecutado ni S/ 1 de los S/ 176 millones que Produce iba a otorgar para comprar a las mypes. Hay anuncios de que lo van a hacer, pero aun no sabemos para cuándo”.

De igual manera, Castillo hace hincapié en que las compras del estado deberían ser más estables. “Muchas veces solucionan problemas a 2,000 empresas a nivel nacional o 1,800 en el sector de confecciones, y es muy poco. Solo en Junín, y Huancayo tenemos cerca de 22,000 empresas de confecciones y solamente 300 empresas incorporaban MyPerú. Si hablamos de Gamarra estamos hablando de un mayor número de empresas confeccionistas que requieren apoyo. Entonces hay que ampliar los programas de los millones que eran antes”.

Internacionalización de las Mypes: ¿cuál es el estado de la iniciativa?

La Asociación de Gamarra Perú tuvo la iniciativa de exportar los productos textiles elaborados por las mypes a nuevos mercados. Para esto, solicitaron el apoyo del Ministerio de Producción y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

“Hemos presentado nuestro plan. Lamentablemente, hasta el día de hoy, el diálogo con el ministro de Producción está roto. Con el ministro de Comercio Exterior sí nos hemos reunido para ver el tema de la internacionalización de las mypes (...) El plan que hemos presentado sale del plan tradicional que el Ministerio tiene para exportar”, indica Saldaña.

Esto se debe a que las empresas que se encargan de exportar son medianas y grandes, no las microempresas debido al número de maquinarias y producción que poseen. Por ello, se ha elaborado un plan distinto que beneficie a las mypes también:

“Las micro y pequeñas empresas directamente exporten con otros países sus propios productos, sus marcas. Venderle nuestra moda y nuestra propuesta de calidad y diseño a otros países, clientes. Salir del tema tradicional de producir para otras marcas, pero sí podemos usar lo que tenemos”.

Sin embargo, en el caso de que las autoridades no se unan al proyecto y posterguen el plan de acción, los comerciantes continuarán con la iniciativa por su cuenta. “Lo vamos a hacer, con ellos o sin ellos. Obviamente, lo podemos hacer más rápido con ellos porque tienen los agregados comerciales, logística, lo que nos falta y nos costaría tiempo hacer”.

¿Cuántas mypes podrían participar en el proyecto?

La Asociación de Gamarra Perú lanzó un formulario para saber qué microempresas estaban interesadas en participar en la iniciativa y, en menos de 3 días, más de 1,000 marcas se inscribieron, asegura Susana Saldaña.

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias indica que en este plan se incluirán a “300 mypes asociadas y puedan vender en mercados de Brasil, Chile, Venezuela y Estados Unidos”.

