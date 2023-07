¿Qué resultados muestra la inversión pública a la fecha? En el primer semestre, los tres niveles de gobierno ejecutaron cerca de S/ 18,132 millones en proyectos. Es decir, un incremento de 15.4% si se compara con similar periodo anterior, de acuerdo con Transparencia Económica del Mef (al 30 de junio).

Ese resultado se explicó principalmente por el desempeño positivo del Gobierno Nacional -conformado principalmente por los ministerios- y los gobiernos regionales. Mientras que la inversión pública de los gobiernos locales cayó en los primeros seis meses del año (ver tabla).

Inversión pública, junio 2023.

Otra forma de analizar la data es prestar atención al avance de la inversión en el año. Es decir, del presupuesto institucional modificado (PIM), cuánto se ha ejecutado en los primeros meses del 2023. Y aquí, el resultado es menos halagüeño.

El Gobierno Nacional y los gobiernos subnacionales tienen asignado -en conjunto- S/ 63,952.2 millones para obras en el 2023. En lo que va del año, al 01 de julio, han ejecutado solo un 28.4% de este monto. Así, se presenta “el reto” de invertir más del 70% restante, S/ 45,801.4 millones, en los próximos seis meses.

Los distritos

Las municipalidades provinciales y distritales tienen el 37% del presupuesto para obras en sus manos, es decir, S/ 23,578.8 millones. De estos, han logrado invertir un 25.6% en la primera parte del año. Sin embargo, este resultado esconde que hay municipios que están por debajo de este porcentaje.

De las 1,890 municipalidades, 831 de ellas ha invertido a la fecha menos del 25% de sus recursos para obras; lo que significa que ni siquiera lograron ejecutar la cuarta parte de su presupuesto.

Para Camilo Carrillo, Associate Partner en Infraestructura de EY, hay razones de peso para entender esta baja ejecución que van más allá de que 2023 sea el primer año de nuevas autoridades.

“Es un tema estructural. No es lógico tener tantos distritos en un país de 30 millones de habitantes. Hay varios donde la población no llega a 500 personas. De ese grupo que se señala, son municipalidades que ni siquiera cuenta con funcionarios públicos por su baja población. No creo que varíe en los próximos años. No hay forma de mejorarles la capacidad porque les faltan profesionales”, explica a Gestión.

En este grupo destacan municipalidades pequeñas, como las que menciona Carrillo, pero también algunas que hoy cuentan con los mayores recursos asignados. Por ejemplo, la municipalidad de San Marcos tiene un PIM de S/ 659.1 millones para obras este año, de los que ha ejecutado solo el 9% hasta ahora.

También se encuentra Megantoni, que de sus S/ 480 millones, ha devengado 24.1%. Y, por citar un ejemplo adicional, la Municipalidad Provincial del Santa-Chimbote ha invertido solo el 18.1% de sus S/ 322.4 millones con los que cuenta para proyectos en el primer semestre del año.

Hay un grupo, dentro de estos 831 distritos y provincias, que están inmersos en una situación aún más grave pues ya en el inicio del segundo semestre del 2023, no han ejecutado ni un solo sol. Son treinta en total y se encuentran: Huambo (Amazonas), Breña (Lima), Tumbaden (Cajamarca), Manuel Antonio Mesones Muro (Lambayeque), Zaña (Lambayeque), Pancán (Junín), Macate (Áncash), Huata (Áncash), Palca (Junín), Choras (Huánuco), entre otros.

De acuerdo a Carrillo, probablemente las autoridades de estos distritos sin inversión se frenan por temor a investigaciones. “Se ha maltratado tanto la institucionalidad que los funcionarios públicos no quieren ejecutar un sol porque los hace plausibles de una potencial sanción de parte de Contraloría”, afirma.

El especialista también considera que, derivada de la mala imagen del sector público, las nuevas autoridades se ven obligadas a limpiar la casa antes de tomar acciones. “Casi por obligación deben despedir a medio mundo y reponer su plana gerencial. Pueden perder un año entero. Eso genera parálisis”, considera.

Si bien se podría argumentar que los gobiernos locales enfocan su inversión sobre todo hacia los últimos meses de cada año, es necesario mencionar que en los últimos cinco años, los distritos y provincias no logran ejecutar la totalidad de su presupuesto para proyectos, alcanzando un avance promedio del 60%.

Inversión pública, junio 2023.

Las regiones

Los gobiernos regionales cuentan con S/ 14,656.7 millones este año para sus proyectos. A la fecha, ya ejecutaron un 23.3%. ¿Quiénes son las más rezagados? Áncash, quedó al final de la fila, pues de sus S/ 832 millones, ha invertido apenas un 8.3%, es decir, S/ 69.3 millones hasta ahora.

Pero no es la única región que camina lento. Huánuco (12.7% de avance), Pasco (14.5%), Tacna (17.6%), San Martín (18.1%), Lambayeque (19.2%) y La Libertad (19.3%) han invertido menos del 20% de los presupuestos que tienen para sus obras.

Para Carrillo la clave para revertir esta situación regional está en el rol que pueda jugar la anunciada Autoridad Nacional de Infraestructura (ANI) una vez entre en funcionamiento.

“Debería absorber a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y que en cada región haga proyectos relevantes para que tenga una cartera de 20 o 30 a nivel nacional que realmente muevan la aguja de la inversión del país”, propone.

Gobierno Nacional

El Gobierno Nacional concentra 26 sectores con presupuesto para proyectos. Sin embargo, son siete los claves cuando se trata de obras: Transportes y Comunicaciones; Presidencia del Consejo de Ministros; Educación; Agrario y de Riego; Defensa; Salud; y Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Hay sectores que se destacan como PCM, que ya ejecutó el 52.9% de sus S/ 3,892.3 millones para obras. Hay que recordar que este sector tiene como una unidad ejecutora a la ARCC quien tiene un buen avance hasta ahora del presupuesto con el que cuenta: 54.7% de S/ 2,026.4 millones.

Defensa registró un avance similar: de los S/ 1,938.8 millones con los que cuenta, ya ejecutó el 55.6% en la primera mitad del año.

Según Castillo, estas cifras son engañosas y podrían caer en lo que queda del 2023. “Las grandes unidades ejecutoras de los ministerios, como Provías Nacional, han disminuido su ejecución en el último tiempo, pero como la ARCC ha destinado recursos, ha logrado tapas las falencias del resto, pero eso no pasará siempre”, pronostica.

Contrariamente, quienes aún no logran invertir la mitad de sus recursos en sus proyectos son: Salud (avance de 14%), Agrario y de Riego (24%), Educación (26.1%), Vivienda Construcción y Saneamiento (20.5%), y Transportes y Comunicaciones (36.7%).

Cabe mencionar que Transportes y Comunicaciones tiene S/ 8,051.5 millones como presupuesto para proyectos este año. De hecho, es el sector “constructor” por excelencia. Sin embargo, tendrá el “reto” de ejecutar el 64% de sus recursos en la segunda mitad del año.

Inversión pública, junio 2023.