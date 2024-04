Tras escuchar la decisión de la comisión de Ética en su contra, que aprobó el informe final que recomienda amonestarla públicamente y multarla por 60 días de su remuneración por presuntamente haber organizado la fiesta de cumpleaños de su pareja y que terminó en el crimen del comunicador Enrique Tirado, la tercera vicepresidenta del Parlamento Roselli Amuruz, se retiró ofuscada de la sesión y amenazó al titular de este grupo de trabajo, Diego Bazán.

“Espero que sean iguales con los ‘mochasueldos’, presidente, a ver si usted en sus fiestas (...)yo voy a publicar sobre sus fiestas y lo voy a hacer público”, le dijo la legisladora a Bazán, quien es su colega de bancada.

Un día después de este incidente, Amuruz reiteró sus disculpas a Bazán y a los demás legisladores por el comportamiento que tuvo en la comisión de Ética; sin embargo, insistió en que la sanción que se le impuso ha sido injusta.

“Como lo dije ayer, ofrezco las disculpas del caso, no solamente al presidente de la comisión sino también a todos los colegas miembros como al pueblo peruano. Además de ser congresista, soy tercera vicepresidenta y una ciudadana más. Definitivamente, tengo reacciones, porque sigo pensando que ha sido injusta la amonestación y la multa que se me ha estipulado”, señaló a RPP.

La congresista de Avanza País dijo no entender cuáles han sido los argumentos para sancionarla y cuestionó que se la está juzgando por una declaración que ofreció a los medios de comunicación.

“Quiero aclarar que aquí se me está juzgando por una declaración en un medio de comunicación, en el cual manifesté no ser organizadora de una fiesta. Para que se me dé esta amonestación, la comisión de Ética sustenta que se basa en testigos que declararon en medios de comunicación. Dichos testigos no se presentaron a la Comisión de Ética, así que finalmente no entiendo cuales han sido los argumentos para dar esa amonestación”, criticó.

Se siente tranquila por eventual sanción en su contra

El incidente ocasionado por Amuruz en la comisión de Ética podría traer consecuencias para la legisladora.

Elías Varas se mostró a favor de presentar una denuncia de oficio en su contra por amenazar al presidente del grupo de trabajo.

“Esto ya merece otro tipo de tratamiento y debería abrirse una denuncia de oficio porque es una amenaza y una coacción directa”, dijo a su salida de la sesión.

Al respecto, Amuruz dijo que lo toma “con mucha tranquilidad”.

“Lo tomo con mucha tranquilidad y me parece correcto que revisen los videos, porque ahí yo dije bastante claro que se debe tratar con la misma vara a todos los congresistas y por todos los casos. Si a mí se me ha amonestado y colocado una multa por el hecho de haber dicho que no organicé y según la comisión ellos afirman que sí organicé (…), entonces con la misma vara se tiene que investigar y sancionar a congresistas que recortan sueldos, que cometen actos de corrupción, que utilizan recursos del Estado”, apuntó.

