El CEO de Agroindustria Baleno, Wilmer Barrios, indicó que la empresa -que se encuentra instalada en Jayanca (Lambayeque) y Huaral- proyecta seguir creciendo con la denominada fruta del dragón. Así, prepara una inversión para adquirir más campos en la zona norte del país.

La compañía prevé desembolsar alrededor de US$ 8 millones en la compra de 860 hectáreas (has) en Jayanca, donde actualmente ya cuenta con 200 has. El objetivo de la empresa es diversificar su actual oferta de Undatus Vietnam con otras variedades como American Beauty, Costarricense y Golden Yellow.

“Actualmente, nuestra producción es Undatus Vietnam en un 100%, pero vemos con interés también diversificar la oferta. Por ello, miramos con interés la negociación de este terreno para plantar y cosechar estas variedades”, manifestó.

De momento, Agroindustria Baleno tiene en producción 80 de sus 200 has en Jayanca y 20 has en Huaral. La operación de dichos terrenos le ha permitido concretar este 2024 su primera producción exportable, la cual empezó en febrero último y se prolongará hasta mayo próximo.

“La proyección es que durante este periodo se logre el envío de 35 toneladas de pitahaya. Mientras, el próximo año, con la maduración de las plantas, el volumen llegaría a las 350 toneladas”, indicó.

Wilmer Barrios, CEO de Agroindustria Baleno.

Actualmente, la pitahaya de Agroindustria Baleno llega a España a través de un distribuidor que tiene un contrato de exclusividad para la adquisición completa de la producción durante el 2024 y 2025. Estos despachos llegan a los supermercados de todo Europa por medio de este comprador.

“Hemos recurrido a una metodología que puede incrementar la producción entre 35% y 45%, con el objetivo de tener volúmenes durante más meses del año. Así, el proyecto consiste en aumentar el rendimiento de nuestra producción por medio de la incorporación de luces led a las plantaciones”, añadió.

Para tal fin, la empresa viene implementando en Jayanca el piloto de este proyecto en una hectárea de cultivo.

Nuevos mercados

Barrios manifestó que un mercado importante para la pitahaya es Estados Unidos; sin embargo, lamentó que aún no se pueda ingresar a este destino debido a restricciones fitosanitarias. “El único que exporta es Ecuador”, agregó.

El ejecutivo destacó la oportunidad que brindaría a los productores peruanos de pitahaya el arribo de la fruta al mercado estadounidense, pues los costos logísticos serían mucho menores con respecto al trayecto hacia Europa.

Agroindustria Baleno.

En torno al valor, afirmó que la pitahaya tiene un precio promedio de entre US$5 y US$6 por kilogramo en el mercado internacional; mientras que en el mercado local, el kilo se ubica en hasta a S/ 1.50, debido a una mayor oferta de la importación ecuatoriana.

“A modo de reducir los costos también tenemos en proyecto implementar nuestra planta de packing en Jayanca. Esto lo tenemos planeado hacer en el corto plazo, con el objetivo de ser independientes y no depender de precios de terceros”, finalizó.

EL DATO

Agroindustria Balero, con siete años en el mercado, cuenta con más de 200 socios en el negocio de la pitahaya. Los interesados pueden adquirir áreas de 2,000 m2 a S/ 35,000, con un compromiso de ingresos pasivos por 15 años. La empresa se encarga del cultivo, producción y comercialización en los mercados internacionales de la fruta.

