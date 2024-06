De acuerdo con los nuevos datos del estudio de IDC que accedió Gestión, este año, las empresas peruanas están invirtiendo US$ 1.1 millón en proyecto de Inteligencia Artificial (IA).

Un dato no menor es que en 2022, según la consultora de Transformación digital, Baufest, el Perú solo invertía entre US$ 10,000 y US$ 20,000 en IA. Es decir, en tan solo dos año, el presupuesto en IA en Perú aumentó a una velocidad enorme; creció más de 100 veces la inversión.

A largo plazo, según fuentes cercanas a Microsoft Perú (en relación con los nuevos datos del estudio realizado por IDC), estiman que “el 70% de las empresas aumentarían, durante los próximos 24 meses, su inversión en un 37%, de esos US$ 1.1 millones”. Es decir, en 2026, el presupuesto en IA de las empresas peruanas serían de US$ 1.5 millones.

Perú está por debajo de sus vecinos de Sudamérica en inversión de proyectos de IA

En Perú, el mercado de la IA ha experimentado un crecimiento del 25.1%, con los sectores de salud, manufactura y finanzas liderando este aumento. La principal aplicación de esta tecnología es en la creación de asistentes de servicio al cliente, así lo indica el estudio.

Sin embargo, a nivel de la región, todavía la inversión o presupuesto en IA es inferior a sus vecinos de Sudamérica. Hoy, las empresas en Colombia destinan 3.7 millones en proyectos de IA, mientras que Chile y Argentina invierten US$ 2.7 millones y US$ 1.9 millones, respectivamente.

“Hay falta de madurez todavía en las empresas peruanas para aplicar esta tecnología en cuánto a infraestructura y a datos”, afirmó a Gestión, David Tolosama, SSP Data & IA de Microsoft Perú.

Por su parte, Cindy Sandoval, gerente de IA y Software de IBM para Perú, Ecuador y Bolivia, sostuvo que la principal barrera que tienen las empresas peruanas para incorporar IA es “la falta de recursos dentro de las organizaciones, pues no hay áreas especializada en la mayoría de los casos”.

Cabe resaltar, que el resto de Sudamérica, que incluye a Bolivia, Ecuador y otros, invierten US$ 2.4 millones (sin contar a Brasil, que es un mercado más grande y la inversión es mayor).

¿Cuánto esperan ganar las empresas por invertir en IA?

De acuerdo con el estudio del IDC, e l 52% de las empresas en Perú reajustan sus gastos en ciertas áreas o proyectos con el objetivo de reasignarlo a iniciativas de IA. Al respecto, David Tolosama de Microsoft Perú , indicó que se reduce el presupuesto del área del TI para destinarlos al área usuaria. “El uso de la IA mejora la atención al cliente”.

Retorno de inversión. En Sudamérica Hispana, el plazo promedio para llegar a los retornos de inversión de proyectos de IA es de 14,1 meses. En el caso de Perú, el retorno es de 2.5 veces su costo en un plazo de 13,7 meses; incluso, el 18% de las empresas logran recuperar su inversión inicial en en menos de 6 meses. “Este retorno será mayo cuando entremos a la fase de la transformación de los procesos actuales de negocios, impulsado por la IA”, resaltó David Tolosama.

En tanto, Sandoval destacó que, más allá del beneficio económico, las empresas deben considerar a la IA como “un acelerador de su crecimiento”. Por otro lado, Tolosama destacó que en Perú, los proyectos de IA duran de 3 a 6 meses su implementación, es decir, son cortos y consecuente con su rápido retorno de inversión.

