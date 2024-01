Minera Las Bambas, vinculada a la china MMG, confirmó el inicio de las obras del tajo de cobre Chalcobamba, ubicado aproximadamente a cuatro kilómetros al noroeste de la planta de proceso Las Bambas, cerca de la comunidad de Huancuire (Apurímac). En marzo del 2022, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) emitió la aprobación regulatoria para el desarrollo de dicho depósito mineral.

En su presentación de resultados del cuarto trimestre del 2023, MMG confirmó que alcanzó acuerdos con cinco comuneros de la zona para iniciar los primeros trabajos en el nuevo tajo. La compañía estuvo dialogando con las comunidades aledañas durante casi todo 2023, en un intento de aliviar los conflictos sociales e iniciar las actividades en la zona.

“MMG mantiene su compromiso de colaborar estrechamente con el Gobierno de Perú y los miembros de la comunidad para mantener un diálogo transparente y constructivo”, afirmó la empresa.

MMG espera que Las Bambas produzca entre 280,000 y 320000 toneladas de cobre este 2024. Sin embargo, dicha previsión podría revisarse al alza en función de los avances del nuevo tajo, cuyas operaciones podrían comenzar en julio o agosto.

A partir de esta expansión y con la operación a plena capacidad, la firma china estimó que la producción anual total de la mina a tajo abierto en Apurímac oscilará entre 380,000 y 400,000 toneladas del metal rojo.

Los próximos pasos en Chalcobamba

De acuerdo con MGG, aún se encuentra pendiente un acuerdo a largo plazo con los representantes de la comunidad de Huancuire para asegurar la operación futura del tajo Chalcobamba. Además, para ejecutar las principales obras en esta nueva zona, será necesario liberar el sector de mineros ilegales.

Para la primera fase de Chalcobamba, la empresa invertiría alrededor de US$ 24 millones, según una última actualización del Ministerio de Minas y Energía (Minem). La cifra es inferior a la estimada en un principio y queascendía a US$ 130 millones. Hasta el momento, la compañía no brindó mayor explicación sobre dicha reducción.

La operación del nuevo tajo se desarrollará mediante minería a cielo abierto, con botaderos de desmonte asociados. En tanto, el mineral será transportado por camiones de acarreo por aproximadamente 13 kilómetros cuesta abajo hasta la planta de trituración y transporte existente ubicada cerca del tajo de Ferrobamba, en Apurímac.