La apuesta del 2024 para el mercado peruano es “completar” su oferta de inversiones con la inclusión de fondos mutuos con exposición a activos del extranjero. En concreto, se tiene previsto ampliar su catálogo de alternativas de inversión -que ofrece la plataforma- con renta variable internacional “para permitirle a las personas tener más opciones y puedan diversificar sus inversiones”.

Tyba, es una app de inversiones del BCP, que permite a sus partícipes invertir en fondos mutuos administrados por Credicorp Capital. A diciembre de 2023 registró 21,474 clientes que invierten activamente en la plataforma, así como 370,900 usuarios que descargaron la aplicación. El saldo promedio de inversión por cliente asciende a US$ 5,332.

A diciembre de 2023, el patrimio administrado por Tyba llegó a los US$ 55 millones. La meta para este 2024 en Perú es alcanzar los US$ 121.5 millones de patrimonio administrado. Pero no es lo único a lo que apunta la fintech de Credicorp Capital ya que también busca profundizar la relación con sus clientes actuales -que son más de 20,000 en Perú- brindándoles educación financiera sobre los productos nuevos que se incorporarán este año. “Queremos ser el principal proveedor de inversiones de nuestros clientes”, aseveró García Roldán.

En un balance del 2023, el gerente dijo que el inversionista peruano tuvo mayor preferencia por seis fondos, convirtiéndose en sus “favoritos”: Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles; Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles; Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares; Fondo de Fondos Credicorp Capital Acciones Estados Unidos; Fondo de Fondos Credicorp Capital Latam Innovación y Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares.

“Hemos tenido mucho éxito en 2023 con los fondos estructurados, en el que se tiene una rentabilidad esperada”, precisó.

El inversionista habitual de esta app en Perú tiene una edad promedio de 20 a 35 años, en su mayoría con un riesgo moderado, seguido por aquellos con riesgo medio-bajo.

Expansiones y nuevos desarrollos

Respecto a la posibilidad de arribar a un cuarto país, García Roldán apuntó que -por el momento- se busca fortalecer las operaciones de Colombia, Perú y Chile. “Estamos en una etapa de profundización de los mercados en los que estamos. La oferta más completa de Tyba está en Colombia: la app cuenta con un asesor, con productos asociados a pensiones voluntarias, con fondos locales, con fondos con exposición de activos en el extranjero, entre otros”.

En el caso de Perú, la implementación de los productos que hay en Colombia, será paulatina. Así, para el 2024 se tiene contemplado que la app continúe ofreciendo una variada oferta de fondos mutuos administrados por Credicorp Capital.

Para inicios de 2025 se tiene previsto, en cambio, añadir la opción de Depósitos a Plazo para fortalecer su oferta con más alternativas de inversión. “Estamos evaluando el tema depósitos a través de la plataforma. Es un producto que está funcionando en Colombia producto de la unión con Mibanco. No lo tenemos cerrado para Perú, posiblemente para inicios de 2025″, afirmó.

En Colombia, con la plataforma, un cliente puede adquirir un Depósito a Plazo de Mibanco, de 30 días y 1 año. “Sabemos, por la experiencia que hemos tenido en Colombia, que hay un gran apetito por este tipo de productos, gracias a que son sencillos de adquirir, de entender, y ofrecen tasas muy atractivas. En Colombia, ha sido tanto el éxito que, a través de la app, se están adquiriendo en promedio más de 1,500 CDTs al mes”, puntualizó.

A este panorama se añade que el Índice de Inversionista, confirma que el 56% de los peruanos estarían interesados en adquirir un Depósito a Plazo.

