Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Han pasado más de diez años en los que poco se ha sabido sobre la evolución del Grupo JJC en el sector construcción. En entrevista exclusiva con Gestión, su CEO, Sebastián Martin, revela los proyectos en marcha de este grupo peruano, hoy enfocado principalmente en proveer servicios al sector minero y en la construcción de los colegios Bicentenario. Aunque actualmente mantiene una concesión activa con el Estado peruano a través de Norvial, JJC se había mantenido al margen de nuevas licitaciones, luego de verse vinculado a investigaciones judiciales como el denominado caso ‘Club de la Construcción’ o Interoceánica Sur (IIRSA). Sin embargo, esta situación podría estar por cambiar.

