El informe de resultados de Beyond Meat Inc., publicado el lunes, ofreció a sus inversionistas muchas razones para celebrar. Los ingresos del tercer trimestre fiscal aumentaron 250% respecto de un año antes a US$ 92 millones, por encima de las estimaciones de los analistas. La compañía elevó su proyección de ingresos para todo el año y, por primera vez, generó ingresos netos positivos.

Si Beyond Meat va a continuar con su ritmo vertiginoso de crecimiento, se vuelve cada vez más evidente que el camino más prometedor para este pionero en el negocio de la carne a base de plantas no son las cocinas de los hogares estadounidenses, sino las grandes cadenas de restaurantes.

Según una reciente encuesta de Cowen, la mayoría de los consumidores que ha probado hamburguesas de origen vegetal de Beyond o de su principal rival, Impossible, lo ha hecho en un restaurante. (Cabe señalar que el estudio se realizó antes del lanzamiento nacional de Burger King de su Impossible Whopper).

Tiene sentido que los restaurantes de comida para llevar sean considerados una forma atractiva de experimentar con un producto desconocido. Es posible que las personas que cocinan en casa no confíen en que pueden preparar una empanada hecha de proteína de guisante. Y es más probable que un comensal pruebe algo diferente, incluso atrevido, si tiene el sello de una cadena de restaurantes conocida.

Entonces, es bueno que Beyond esté enfocado en formar una lista de socios de restaurantes. La firma anunció el lunes que Denny’s Corp. servirá sus hamburguesas a base de plantas en todo EE.UU. a partir del 2020. La semana pasada, la compañía dijo que los restaurantes Dunkin’ agregarían su salchicha a base de plantas en todo el país antes de lo previsto originalmente luego de que las ventas en un mercado de prueba excedieran las proyecciones.

Ya está claro por los resultados de ventas de Beyond que se está convirtiendo en una empresa que depende en gran medida de los restaurantes. En los primeros nueve meses de su actual año fiscal, la división de restaurantes representó 48% de los ingresos, muy por sobre las cifras de igual período del año pasado, cuando 34% de las ventas provinieron de esa división en el período comparable de nueve meses.

Lo bueno para Beyond es que no debería tener problemas para atraer el interés de más socios de restaurantes.

No se trata solo de que las ventas de estas empanadas a base de plantas a menudo tienden a ser incrementales a las ventas de artículos de menú tradicionales. Los analistas de Cowen estiman que Burger King obtiene una mayor ganancia bruta por transacción en pedidos que incluyen un Impossible Whopper que en su pedido promedio de almuerzo o cena. Si un patrón similar se mantiene en otras cadenas de restaurantes, es muy probable que los concesionarios estén muy dispuestos a participar.

Y a medida que Beyond crece y forma una cadena de suministro más eficiente, sus costos de alimentos deberían disminuir, lo que finalmente podría hacer que el perfil de rentabilidad de dichos pedidos sea aún más favorable.

Impossible y Beyond están en una especie de carrera armamentista para reclutar socios de restaurantes, y tienen razón en luchar arduamente por ese espacio en el menú.

En un año plagado de fracasos de ofertas públicas iniciales, se ha destacado el debut de Beyond; sus acciones se dispararon debido a que los inversionistas prevén un enorme potencial de crecimiento. Al mismo tiempo, hay razones para ser escépticos respecto de la cuantiosa valoración de Beyond: empresas como Nestlé SA y Tyson Foods Inc. –gigantes de la industria con poder de marketing y capacidades de fabricación bien desarrolladas–, cada vez más, intentan obtener una parte de este nuevo mercado de hamburguesas en base a plantas, que está más orientado a los omnívoros que a los vegetarianos. Una de las mejores herramientas de Beyond Meat para defenderse de ese ataque es un grupo importante de socios de restaurantes que pueden hacer de sus productos un elemento básico del menú de comida rápida.

Por Sarah Halzack

