De acuerdo al reporte, el tamaño del mercado de mudanzas en el Perú alcanzaría los S/ 80 millones en el 2024 y para el 2025 se acercaría a los S/ 100 millones, en donde Lima representaría el 70% y provincias el 30% restante. Sin embargo, de toda la industria, sólo el 15% correspondería a una industria formal, es decir, por medio de una empresa; mientras que el 85% lo concentra el informal.

“Casi entre ocho y nueve de cada 10 personas que se mudan utilizan medios informales, lo cual implica que el formal tiene mucho espacio para crecer. La mudanza informal se basa en lo que hace una persona a través de una camioneta, los transportistas y también los que publicitan en redes”, explica Javier Quiñones, gerente general de Flanqueo.

Dentro del mercado de empresas formales de mudanzas, Atlas tiene una participación de 35%, seguido de Solutions Maza con 25%, Transla con 10%, Movify con 10%; PLC con 5%, Acuarius L. con 5%, y otras compañías con 10%. Asimismo, dentro de este grupo, el 65% corresponde a hogares y el 35% a compañías.

Bruno Romero, líder del área de marketing de Solutions Maza, explica que el principal demandante de sus servicios son en su mayoría las familias peruanas conformada por cuatro a más integrantes, mientras que en menor medida lo solicita un público joven que está independizándose o se acaba de comprometer.

¿Cuánto cuesta mudarse?

Según el estudio de Flanqueo, los gastos realizados en mudanzas por los hogares van desde los S/ 1,800 a S/ 4,800. Mientras que en el caso de las empresas el ticket es más elevado y se ubican entre S/3,000 y S/ 12,000 en promedio.

Así, debido a que es un ticket alto las zonas que más demandan estos servicios se ubican en los distritos de Lima Moderna y nivel socioeconómico A y B. En detalle, la mayor participación lo tiene Miraflores con 20%, seguido de San Isidro (15%), Santiago de Surco (14%), San Borja (10%), La Molina (9%), Barranco (7%), Pueblo Libre (6%), San Miguel (6%), Lince (6%), entre otros.

Para Quiñones, al ser un precio superior a los S/ 1,800, este servicio formal no está siendo captado por los niveles C y D, ya que optan por el mercado informal que pueden cobrar entre S/ 300 y S/ 500 como máximo. No obstante, considera que, al ser una industria que recién se está desarrollando, el ingreso de más competidores haría que el ticket vaya a la baja.

“A más operadores, mayor competencia de precio y eso siempre beneficia el consumidor. Si en Perú hubieran cinco veces más operadores el precio mínimo de un hogar podría caer a S/ 1,000 o a la mitad, siendo más accesible y competiría directamente con las alternativas más informales”, añade.

Por su parte, el representante de Solutions Maza, indica que dentro de los planes de la compañía está atender a los segmentos C y D, y para ello buscan bajar costos disminuyendo el uso de las cajas de cartón y otros accesorios y reemplazarlos por materiales reutilizables como cajas de plásticos, así como reducir algunos servicios que no son tan necesarios para que puedan llegar a más públicos.

Atlas, el que tiene mayor participación de mercado, hace entre 60 y 65 mudanzas al mes, mientras que Solutions Maza, el segundo operador, hace entre 40 a 50 servicios. Al día, sin considerar fines de semana, puede hacer hasta tres mudanzas.

Oportunidad en provincia

Considerando que dentro del mercado formal, apenas el 30% representa a provincias, el gerente general de Flanqueo menciona que hay un potencial enorme en el interior del país que puede ser explotado por los operadores, sobre todo en ciudades con niveles socioeconómicos similares a las de Lima.

“En provincia el concepto está por desarrollarse y es ahí donde hay potencial. Piura, Trujillo, Chiclayo, Ica, Arequipa, Tacna, Huancayo, Cusco y Cajamarca son las ciudades que más acaparan la demanda de cualquier tipo de producto y servicio”, sentencia.

Ficha técnica:

Universo: Personas de entre 28 y 55 años de edad de NSE A, B y C

Muestra: 300 personas que usen algún medio de mudanza

Periodo: Del 2 al 12 de septiembre del 2024

