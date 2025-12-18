La empresa peruana especializada en desarrollar y producir esencias y fragancias Efysisa (Esencias, Fragancias y Sabores Industriales S.A.), apunta a culminar con la remodelación de su área productiva de fragancias en su planta del distrito de San Luis en el primer trimestre de 2026, informó su gerente central, Nicolás Anzovini.

Además de esta actualización, el ejecutivo indicó que también adquirirán un cromatógrafo, herramienta que agilizará el desarrollo de nuevas formulaciones y contratipos, reduciendo los tiempos de 30 a 15 o 10 días.

“Actualmente contamos con tres (cromatógrafo), pero están en Argentina, dificultando las pruebas y el envío de muestras”, explicó a la Asociación de Exportadores (ADEX).

En la actualidad, Efysisa opera las líneas de fragancias y sabores. En la primera, fabrica insumos destinados a la cosmética, limpieza, detergentes y perfumería; y en sabores, destaca el sector farmacéutico, enfocado en medicamentos y suspensiones orales, además de alternativas para alimentos salados y panificación.

Todos estos desarrollos se producen en su planta ubicada en San Luis, donde elaboran entre 10 y 12 toneladas mensuales. Los tiempos de entrega oscilan entre cinco y siete días cuando las empresas usuarias solicitan soluciones específicas o ajustes a sus propuestas estándar.

Gerente central de Efysisa, Nicolas Anzovini.

Proyecciones de Efysisa

Efysisa proyecta cerrar este 2025 con un crecimiento de entre 7% y 9% respecto al 2024, impulsado por nuevos clientes y por el dinamismo de la línea de sabores. En el primer semestre del año, registró un avance de entre 5% y 7%. Aunque julio presentó una ligera caída, los meses posteriores mostraron una recuperación.

“Entre el 2022 y el 2023 experimentamos un incremento del 28% en nuestras ventas, resultado de la consolidación del área de sabores con nuevos laboratorios, la ampliación de la zona de producción y el aumento de personal especializado, lo que nos hizo más competitivos”, comentó Anzovini.

Esta misma estrategia se aplicó en fragancias, permitiendo respuestas más ágiles y aromas más sofisticados. “Hoy los clientes buscan diferenciarse; nadie quiere parecerse a nadie. Exigen propuestas nuevas, nichos y originalidad”, expresó.

En ese sentido, el vocero adelantó que en los primeros tres meses del próximo año inaugurarán una tienda física en su planta de San Luis, con el fin de atender a los clientes que requieren acceder de forma inmediata a sus productos

“Buscamos que los pequeños compradores los obtengan el mismo día. Iniciaremos con 15 o 20 artículos por cada línea de negocio. La idea es acompañarlos en su crecimiento y, con el tiempo, puedan realizar pedidos semanales o mensuales, permitiéndonos atenderlos de forma continua”, refirió.