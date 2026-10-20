Una torta artesanal puede requerir varios días de trabajo, desde el diseño hasta los detalles de su decoración. En Dulcefina, la pastelería premium de Rosalyn Picón, ese trabajo se combina con una tienda-estudio en Surquillo y pedidos personalizados desde fuera de Perú. ¿Qué oportunidades de crecimiento tiene la marca?

En los últimos meses, Dulcefina ha llevado tortas y mesas de dulces por pedidos privados a Nueva York, Escocia e Italia, con la preparación realizada en el destino. A partir de estos encargos, Picón, chef pastelera y gerente general de la pastelería, mira a Europa como un mercado con potencial para la pastelería artística.

A diferencia de Estados Unidos, donde considera que la demanda suele inclinarse hacia productos más rápidos y comerciales, cree que en Europa podría valorarse más el trabajo artesanal y el detalle de una torta preparada a mano .

“Con la experiencia de los viajes siento que Europa es un continente que sí nos permitiría crecer. No tengo todavía planes concretos, pero siento que habría una oportunidad muy importante”, comentó a Gestión.

En el ámbito corporativo, Dulcefina también ha trabajado con marcas como Dior Perú, Universal y Disney, esta última a través de Cinecolor.

Dulcefina está liderada por las hermabas Katherine (izq., directora comercial) y Rosalyn (der., directora artística). (Foto: Dulcefina)

Pastelería Dulcefina y la tienda-estudio en Surquillo: espacio cuadriplica su tamaño

Dulcefina comenzó a construir su tienda-estudio en 2023, con la expectativa de abrirla al año siguiente. No obstante, la obra tomó más tiempo del previsto y la empresa se mudó al espacio en 2025. El local, ubicado en Surquillo, reúne la exhibición y venta de productos, la atención presencial a clientes, la producción y una zona para clases.

La chef pastelera explicó que contar con una vitrina física ha ayudado a que los clientes conozcan directamente sus tortas, que antes veían principalmente en redes sociales. La ubicación también les permite atender a clientes de Miraflores, San Isidro, San Borja y Surco.

“Nuestras ventas aumentaron con la flagship store porque nuestros clientes potenciales están en los distritos aledaños. No tenemos de momento planeado un nuevo local, debido a que toda la experiencia lograda con ella difícilmente se pueda replicar”, explicó Picón.

La apertura de la tienda también impulsó las ventas de tortas express, que crecen entre 20% y 25% frente al año pasado, según Picón. Esta línea comprende pedidos con menos anticipación que las tortas artísticas.

La demanda de tortas express ha crecido. (Foto: Dulcefina)

Asimismo, señaló que el taller cuadruplicó su tamaño frente al 2025 ante la capacidad de producción demandada. En el lugar, el equipo supera las 40 personas, distribuidas en tareas como horneado, relleno y decoración.

Por presentaciones y productos, las tortas artísticas representan cerca del 70% de las ventas; las express, el 20%; y los insumos, el 10%. Por canales, alrededor del 30% de los ingresos proviene de las ventas online, una participación que aumenta en temporadas como Navidad.

DATO

Colección. Dulcefina presentará una colección de Hello Kitty en Perú, incluyendo galletas, alfajores y tortas decoradas, según los requerimientos de Sanrio, la empresa japonesa de entretenimiento y diseño. La colaboración se extenderá por seis meses hasta abril.