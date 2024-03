Hay peruanas que demuestran que la presencia femenina viene rompiendo esquemas, creciendo a paso firme en espacios que antes parecían inusuales para ellas. Por ello, en el marco del Día de la Mujer , tres historias nos recuerdan que el talento femenino tiene mucho por aportar a sectores considerados duros, como el de maquinaria pesada .

Se trata de tres mujeres que pertenecen a un extenso equipo 700 féminas que pertenecen a la empresa Ferreyros. Ya sea ocupando desde cargos técnicos hasta gerenciales. Conoces sus historias.

Karolina Rojas – Técnica de equipo pesado

“Somos capaces de romper barreras y abrir camino para las futuras generaciones”

Desde la Ciudad Blanca, en la mina de Cerro Verde, Karolina Rojas viene mostrando que puede afrontar cualquier reto frente a camiones que transportan más de 250 toneladas de material y máquinas auxiliares como tractores, excavadoras y motoniveladoras.

Si bien su camino profesional está empezando tras haberse graduado con el primer lugar de su promoción, tiene claro el valor de lo que hace. Precisamente, el día de su graduación compartió una expresión que evidenció a verdadera trascendencia de su logro: “Somos capaces de romper barreras y abrir camino para las futuras generaciones”.

Cuenta finalmente que sigue estudiando mucho, y que recibe el apoyo de sus compañeros. “Para mí lo más especial de esto es que sigo aprendiendo. Nunca dejas de instruirte acerca de las máquinas. Cuando crees saber algo, Caterpillar ya está sacando alguna mejora. A mí llenarme de conocimiento me hace muy feliz”, dice.

Ana Meléndez (Supervisora de taller)

“Todas las mecánicas que conozco le ponen corazón a lo que hacen”

La historia de Ana Meléndez, supervisora del Taller de Preentregas, lidera un equipo de 18 técnicos de mantenimiento de equipo pesado y su labor es fundamental para gestionar la preparación de las entregas de las máquinas nuevas para su despacho a los clientes en todo el Perú.

“Me enamoré de la mecánica : me mueve eso, me apasiona lo que hago. Todas las mecánicas que conozco le ponen corazón a lo que hacen; no conozco a alguna que no le ponga pasión. Todas están hechas de la misma madera, no trabajan solo por un sueldo al final del mes, realmente les gusta lo que hacen y se sienten muy empoderadas”, comenta.

Además, no duda en aconsejar y animar a otras jóvenes a explorar oportunidades de crecimiento en esta industria: “ Que no tengan temor de formar parte de esta industria única. La empresa valora muchísimo el rol que desempeñamos, la participación de las mujeres es destacada, los clientes internos y externos confían mucho en nosotras. Tenemos la oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo” , enfatiza.

Maj Lis Parra (Gerente de Región Centro)

“Es una alegría ver en acción a las mujeres y que sigan creando valor en nuestro negocio”

Maj Lis Parra, gerente de región centro de Ferreyros y responsable de las sucursales en esa parte del país, sostiene que “en esta industria de maquinaria pesada, el trabajo te llena de satisfacción, te reta y te permite crecer. “Es lo que descubrí desde que ingresé a la empresa, tras haberme desempeñado en otros sectores, y mi cariño y dedicación no dejan de crecer” , sostiene.

“Es una alegría ver en acción a las mujeres, tanto en áreas logísticas como en muchas otras que forman parte de nuestra propuesta de valor líder en todo el Perú”, señala Maj Lis, que, hasta el año pasado, trabajaba en el Centro de Distribución de Repuestos (CDR), a cargo de los almacenes de repuestos y componentes.

Precisamente esta locación noticia recientemente al robotizar el 100% de sus repuestos menores, pero también por un logro muy especial: haber duplicado la presencia femenina en los últimos tres años. Asimismo, han mostrado un crecimiento en otras áreas logísticas que abastecen a talleres clave.

