Cuy Móvil –operador móvil virtual (OMV)– empezó a operar en el mercado local a partir de esta semana (con la venta de chips) convirtiéndose en el séptimo operador móvil (tomando en cuenta a Movistar, Claro, Entel, Bitel, Inkacel y Dolphin, las dos últimas también OMV) que competirá por un espacio en el competitivo mercado de las telecomunicaciones.

Su propuesta –según comentó a Gestión.pe su CEO Mariano de Osma– es similar a plataformas como Netflix y Spotify vía suscripción y dándole la posibilidad al consumidor de elegir –desde su portal web– el plan que más le acomode a su bolsillo que va desde S/ 3 hasta más de S/ 100.

Ante ello, ¿qué posibilidades tiene de competir con las grandes compañías de comunicaciones?

Echando un vistazo a su propuesta y comparándolas con los planes prepago de las otras operadoras móviles, el plan más barato es de S/ 3 en la que únicamente ofrece mensajes de texto ilimitado. Este monto sube a S/ 8 si se elige mensajes de texto ilimitado y 100 minutos para llamadas, pero si se la añade 1 GB (datos) el precio llega a los S/ 18.

Bitel es la operadora que más se asemeja a su propuesta, dado que ofrece –en el segmento prepago– un plan básico de S/ 19.90 con llamadas ilimitadas; SMS ilimitado por 30 días y 1 GB (datos). No incluye redes social solo whatsapp y Line.

En cambio, los planes más económicos de Movistar, Claro y Entel –que van desde S/ 5– brindan el servicio de datos a diferencia de Cuy Móvil.

No obstante, un dato que vale la pena recordar y que lo comentó el CEO de la firma es que a diferencia del prepago tradicional, en Cuy Móvil si el usuario tiene S/ 10 y se le agota su plan, no se ‘comen’ el saldo ni cobra el famoso ‘precio granel’, si no que se traspasa para el siguiente ciclo de facturación.

“Una OMV no tiene que vender millones de líneas para ser rentable, sino que tiene que enfocarse en un segmento de mercado específico. La diferenciación de un OMV –en comparación con las operadoras móviles con red– no es tanto en el precio sino en las características del servicio en la venta y en la postventa”, explicó a Gestión.pe Carlos Huamán de DN Consultores.

Para el especialista, el nuevo operador móvil está ingresando con ‘pie derecho’ al competitivo mundo de las telecomunicaciones al haber identificado desde el inicio a su público objetivo: los jóvenes universitarios, que demandan un mayor uso de datos (Internet) que de voz.

“Esto es coherente con la forma como funciona el mercado actualmente, dado que en los estados financieros de las operadoras móviles, el servicio de datos representa el 60% de los ingresos de estas empresas. Este segmento de mercado, a su vez, tiene una forma distinta de valorar al operador móvil, que va más allá del precio”, aclaró.

En ese sentido, precisó que otro punto en la que destaca este nuevo operador móvil es en la innovación, debido a que presenta una propuesta comercial híbrida, que no apunta a un segmento prepago ni postpago.

“Eso de por si es una diferencia positiva porque abarca las ventajas del prepago, en el sentido de la predictibilidad de cuánto vas a gastar y tiene las ventajas del postpago, que no tienes que estar a cada rato recargando. Esta propuesta comercial podría ser recibida por el mercado de forma auspiciosa”, argumentó.

Otro punto que también va a su favor es su modelo de suscripción –que al igual que Netflix o Spotify– le permitirá conocer sus clientes: sus gustos y demandas, que la dará la oportunidad de mejorar o enriquecer su oferta comercial.

Cuy Móvil, ¿puede ‘ganar’ los clientes de las operadoras grandes? Para Huamán, más que competencia de las cuatro operadoras que red, el nuevo OMV representa una “propuesta complementaria” e “innovadora” que podría promover en las operadoras móviles nuevas formas y planes para llegar a sus clientes.