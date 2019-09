Cuy Móvil –operador móvil virtual– empezará a operar en el mercado local desde el 1 de octubre con la venta de chips, dándole la posibilidad al consumidor de armar su propio paquete desde S/ 3 hasta más.

“Nuestro lanzamiento oficial fue el último viernes 27 de setiembre, pero comercialmente empezamos a operar desde el 1 de octubre. Los usuarios podrán adquirir sus chips por delivery en nuestro portal web, lo que implica que se lo llevaremos directamente hasta su domicilio”, explicó a Gestión.pe el CEO de Cuy Móvil, Mariano de Osma.

La firma –como se recuerda– completó en enero de 2018 el registro ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones como operador móvil virtual (OMV) por 20 años convirtiéndose en un nuevo participante en el competitivo mercado de las telecomunicaciones.

En agosto de ese mismo año logró un acuerdo con Claro, que le alquilará la red, quedándose habilitado así para brindar el servicio de telefonía móvil.

El OMV –cabe precisar– es una compañía de telefonía móvil que no cuenta con una concesión de espectro de frecuencia, careciendo de una red propia. Para dar servicio, recurre a la cobertura de otra empresa con red propia con la que suscribe un acuerdo para el uso de su red.

En Perú, al menos tres OMV operan bajo esta modalidad: Inkacel, Dolphin Telecom y ahora Cuy Móvil. Famagusta es otra empresa que logró el registro ante el MTC como OMV –en julio de 2017– pero hasta el momento no entra en funcionamiento.

"Nuestro nicho mercado será el público joven –especialmente el universitario– ofreciéndoles paquetes con la mayor cantidad de datos. Además permitimos que los usuarios armen su plan, es decir, que elijan la cantidad de gigas, minutos y mensajes de texto. Si el usuario solo quiere mensajes de texto –por ejemplo– encontrará planes desde S/ 3 pero si se le añade gigas, minutos y mensajes ilimitados supera los S/ 100. Nuestra página web es como una calculadora en la cual se podrá escoger los paquetes de minutos, mensajes y datos”, anotó el ejecutivo.

¿Han llegado algún tipo de acuerdo con universidades?

No hemos llegado a suscribir acuerdos con universidades. Vamos a comenzar vendiendo únicamente chips a los usuarios a través de nuestra página web. Las primeras tres semanas solo vamos a colocar para venta 100 chips al día; las siguientes tres semanas se van a colocar 200 chips al día y las tres semanas que le siguen, 300 chips. Después de esta primera etapa, vamos a salir con todo al mercado. En ese momento, empezaremos a colocar nuestros chips en bodegas y universidades.

¿Cuál es el expectativa respecto a ventas?

Nuestro objetivo es llegar a 8,000 usuarios en los primeros tres meses, mientras que la meta es alcanzar 40,000 usuarios en los próximos 12 meses. Es importante recalcar que nuestra propuesta de ‘armar tu plan’ es un modelo de suscripción.

¿Qué significa?

Que el usuario –en concreto– se suscribe como si estuviera contratando los servicios de Netflix o Spotify y lo puede cancelar en cualquier momento. Además mensualmente se le cobra si es que así lo desea, pero no es el típico modelo en la que se coloca S/ 20 y se tiene que recargar cuando se termina el saldo. Nuestra apuesta es por un modelo de suscripción, en la que se le da la libertad completa al usuario.

¿En qué se diferencia del prepago tradicional?

No hacemos lo que hacen otros operadores prepago, que si el usuario tiene S/ 10 y se le agota su plan, no nos ‘comemos’ el saldo y se comienza a cobrar este famoso ‘precio granel’, si no que se traspasa para el siguiente ciclo de facturación.

Hacia el 2020, ¿se continuará con la venta de chips o vislumbra otra estrategia de negocio?

Estos primeros doce meses estamos enfocados en la venta de chips y en poder ofrecer un mejor servicio. No gastamos tiempo en invertir en infraestructura ni en mantener la red, por el contrario queremos estar cerca de los usuarios y eso queremos que se traslade en un mejor servicio. Nuestra idea es buscar partnership (socios) e incluso estamos haciendo un par de pilotos con algunos para ofrecer descuentos en equipos.

¿Con quiénes se está asociando y hacia qué se apunta?

La idea es poder darle un valor agregado a nuestros usuarios. Por ejemplo, hace poco hemos lanzado uno con 500 teléfonos junto a Linio regalando líneas por 30 días en paquetes de 2 gigabytes y 100 minutos. Este piloto recién se lanzará esta semana y como estos hay otros que recién se están ‘cocinando’ con empresas que al igual que Linio vendan equipos y otras que ofrezcan servicios.

¿Están en conversaciones con marcas de teléfonos?

No, directamente con marcas de teléfonos no estamos viendo ningún acuerdo. Nuestra salida (al mercado) ha sido bastante más larga de lo que esperábamos (inicialmente se proyectó que comenzaría a operar entre noviembre y diciembre de 2018). Hemos tenido un levantamiento de capital a mediados del año pasado de US$ 1 millón, pero definitivamente hacia adelante se va a necesitar mucho más dinero.

¿Cómo es el acuerdo con Claro, su proveedor de red?

Afortunadamente la relación con Claro es muy buena, hemos llegado –por cierto– a una nueva adenda y tenemos los precios de OMV más competitivos del mercado, tomando en cuenta que los precios continúan bajando la que espero se traslade a nosotros. No tenemos –por fortuna– ninguna limitación en cuánto al uso de su infraestructura, ya que todo es según la demanda de tráfico que tengamos. Lo bueno es que Claro ha invertido mucho en su red y nosotros queremos sacarle el jugo, por lo que a nuestros usuarios no limitamos la velocidad, ni tampoco ponemos restricciones al uso y eso se probó en la marcha blanca –que duró dos meses– y hemos tenido 1,500 usuarios de prueba, que han estado muy contentos con la velocidad y el servicio ofrecido.

-A qué se enfrenta este nuevo operador móvil-

Cuy Móvil ingresa a un mercado de guerra ‘encarnizada’ entre las operadoras móviles (Movistar, Claro, Bitel, Entel e Inkacel, este último otro OMV) por lograr la mayor cantidad de líneas.

Prueba de ello lo muestran los últimos datos del Osiptel: en el segmento prepago –por ejemplo– la mayor cantidad de líneas móviles ganadas por efecto de la portabilidad numérica (que permite a los usuarios cambiarse de un operador a otro manteniendo su mismo número) la obtuvo Claro.

Del 01 al 31 de agosto de este año ‘ganó’ 118,526 líneas; mientras que Movistar obtuvo 94,199 líneas; Bitel 70,587 líneas y Entel 53,213 líneas.

¿Cuánto logró Inakacel? Apenas ganó 30 líneas: 10 de Movistar; 9 de Claro; 7 de Bitel y 4 de Entel. (Ver cuadro)

Fuente: Osiptel





Mientras que en el segmento postpago, la mayor cantidad de líneas móviles ganadas la obtuvo Entel.

Del 01 al 31 de agosto ‘ganó’ 72,395 líneas; mientras que Movistar obtuvo 69,660 líneas; Claro 62,351 líneas y Bitel 35,289 líneas. Inkacel logró solo cuatro líneas: dos de Bitel, una de Entel y otra de Claro. Este operador móvil virtual (OMV), en lo que va del 2019, acumula 15,549 líneas, lo que implica apenas 0.07% del total de líneas activas.