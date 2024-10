Netflix informó el jueves que su crecimiento de suscriptores se desaceleró drásticamente durante el verano, una señal de que las enormes ganancias provenientes de la ofensiva del servicio de transmisión de video contra los espectadores gorrones están disminuyendo.

Los 5.1 millones de suscriptores que Netflix sumó durante el período julio-septiembre representaron una disminución del 42% con respecto al total obtenido durante el mismo período del año pasado. Aun así, los ingresos y las ganancias de la empresa aumentaron a un ritmo más rápido de lo que habían proyectado los analistas, según FactSet Research.

Netflix cerró septiembre con 282.7 millones de suscriptores en todo el mundo, mucho más que cualquier otro servicio de streaming.

La empresa de Los Gatos, California, ganó US$ 2,360 millones, o US$ 5.40 por acción, un aumento del 41% respecto del mismo período del año pasado. Los ingresos aumentaron un 15% respecto del año anterior hasta los US$ 9,820 millones.

La dirección de Netflix predijo que los ingresos de la empresa aumentarán al mismo ritmo interanual del 15% durante el período de octubre a diciembre, ligeramente mejor de lo que esperaban los analistas.

El sólido desempeño financiero del último trimestre, junto con el pronóstico optimista, eclipsó cualquier preocupación sobre la desaceleración del crecimiento del número de suscriptores. El precio de las acciones de Netflix subió casi un 4% en las operaciones posteriores a la publicación de los números, lo que se suma a un aumento de más del 40% en las acciones de la compañía en lo que va del año.

“Teníamos un plan para acelerar el crecimiento y lo cumplimos”, dijo el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, durante una videollamada para analizar los resultados.

El aumento de suscriptores del último trimestre fue el más bajo registrado en cualquier período de tres meses desde principios del año pasado. Esa caída indica que Netflix está pasando a una nueva fase después de cosechar los beneficios de la prohibición de la práctica, antes extendida, de compartir contraseñas de cuentas que permitió que aproximadamente 100 millones de personas vieran su popular servicio sin pagar por ello.

La ofensiva, provocada por una pérdida poco común de suscriptores tras la pandemia en el 2022, ayudó a Netflix a sumar 57 millones de suscriptores desde junio del 2022 hasta junio de este año, un promedio de más de 7 millones por trimestre, mientras que muchos de sus rivales de la industria han estado luchando a medida que los hogares restringían su gasto discrecional.

Las ganancias de Netflix también fueron impulsadas por una versión de bajo precio de su servicio que incluyó comerciales por primera vez en su historia. La compañía todavía obtiene sólo una pequeña fracción de sus ingresos de la campaña publicitaria que comenzó hace dos años, pero Netflix está intensificando su enfoque en ese segmento de su negocio para ayudar a aumentar sus ganancias.

El codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, predijo que las ventas de publicidad de la compañía se duplicarán durante el próximo año, aunque seguirán siendo solo una pequeña parte de los ingresos totales que seguirán siendo impulsados por las tarifas de suscripción.

“Tenemos mucho trabajo por delante”, dijo Peters en una videollamada con inversores. Pero predijo que la incursión de Netflix en el mundo de la publicidad acabaría teniendo tanto éxito como su reciente ofensiva contra el intercambio de contraseñas.

Aunque quedó impresionado por la mayor parte del informe de Netflix, el analista de Forrester Research, Mike Proulx, calificó de “preocupante” la desaceleración del crecimiento de suscriptores, especialmente en Estados Unidos, donde a la compañía le resulta cada vez más difícil atraer más espectadores.

“Es por eso que acelerar el crecimiento a través de la publicidad se vuelve primordial para la estrategia futura de Netflix”, afirmó Proulx.

Como parte de su evolución, Netflix ha ido complementando cada vez más su oferta de series de televisión y películas con guion con programación en vivo, como un espectáculo del Día del Trabajo con el famoso glotón Joey Chestnut estableciendo un récord mundial por atiborrarse de perritos calientes en un enfrentamiento con su némesis de toda la vida, Takeru Kobayashi.

Netflix intentará atraer más espectadores durante el trimestre actual con una pelea el 15 de noviembre entre el ex campeón de peso pesado Mike Tyson contra Jake Paul, una sensación de YouTube convertido en boxeador, y dos juegos de la Liga Nacional de Fútbol el día de Navidad.