“Woman of the Hour” (“El asesino del juego de citas” en español) es una película de suspenso policial de Netflix que se desarrolla en 1978 y sigue a Cheryl Bradshaw (Anna Kendrick), una aspirante a actriz que participa en el programa The Dating Game y consigue una cita con el asesino en serie Rodney Alcalá. ¿Quieres conocer más detalles sobre la cinta que marca el debut de Anna Kendrick como directora?

“Una vez que me propuse dirigir la película, me di cuenta de que me encanta el personaje, pero me encanta la película en su conjunto mucho más de lo que me encanta el personaje”, indicó Kendrick a Tudum. “Creo que me involucré especialmente en el guion y en partes del guion en las que [mi personaje] no está, de una manera en la que normalmente no lo estaría”.

“Woman of the Hour”, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 8 de septiembre de 2023 y llega a Netflix en octubre de 2024, también cuenta con las actuaciones de Daniel Zovatto, Nicolette Robinson, Tony Hale, Kathryn Gallagher, Pete Holmes, Autumn Best, Jessie Fraser, Kelley Jakle, Taylor Hastings, Jedidiah Goodacre y Darcy Laurie.

Cheryl Bradshaw (Anna Kendrick) acepta participar en un programa de televisión de citas donde conoce a un asesino serial en la película de suspenso "Woman of the Hour" (Foto: Netflix)

“WOMAN OF THE HOUR”, ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

“Woman of the Hour” se basa en el asesino en serie Rodney Alcala, quien en 1978 apareció en el programa de televisión “The Dating Game” en medio de su ola de asesinatos. Pero él no es el centro de la historia, sino las víctimas. “No me interesa realmente el verdadero Rodney”, explicó Kendrick. “Me interesaba más tratar de retratar el tipo de experiencia que es más probable que tengamos”.

“Me gusta mucho el complicado viaje de una mujer que se encoge y es muy complaciente y luego logra rebelarse y recuperar algo de poder”, agregó. “Me encanta el hecho de que no es tan simple como, ‘Oh, ella se impone y todo sale bien’. Porque este es el trato que estamos haciendo todos los días: ¿Cuánto vivo auténticamente y en cuánto peligro me pone eso realmente?”.

SINOPSIS DE “WOMAN OF THE HOUR”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Woman of the Hour” se ambienta en los Ángeles de los años 70. “En esta historia increíble pero cierta, las vidas de una aspirante a actriz y un asesino en serie se entrecruzan cuando ambos son elegidos para participar en un programa de parejas... mientras la ciudad sufre una oleada de asesinatos”.

Por lo que he visto en el tráiler, una aspirante a actriz se presenta en el popular programa de citas para ganar visibilidad, pero conoce a un asesino serial que se presenta como un participante más. Además, se centra en las víctimas de Alcalá.

¿CÓMO VER “WOMAN OF THE HOUR”?

“Woman of the Hour” se estrenará el viernes 18 de octubre de 2024 en Netflix USA, por lo tanto, para ver la nueva película de suspenso solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “WOMAN OF THE HOUR”

REPARTO DE “WOMAN OF THE HOUR”

Anna Kendrick como Cheryl Bradshaw

Daniel Zovatto como Rodney Alcala

Nicolette Robinson como Laura

Tony Hale como Ed Burke (basado en Jim Lange)

Kathryn Gallagher como Charlie

Pete Holmes como Terry

Autumn Best como Amy (basado on Monique Hoyt)

Jessie Fraser como Lisa

Kelley Jakle como Sarah

Taylor Hastings como Melanie

Jedidiah Goodacre como Arnie

Darcy Laurie como Marty

Daniel Zovatto asume el rol del asesino serial Rodney Alcala en la película de suspenso "Woman of the Hour" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “WOMAN OF THE HOUR”?

“Woman of the Hour”, que cuenta con Roy Lee, Miri Yoon, J. D. Lifshitz, Rafael Margules, Sean Patrick O’Reilly y Pablo Barbeau como productores, tiene una duración de 89 minutos, es decir, 1 hora y 29 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “WOMAN OF THE HOUR”?

La fotografía principal de “Woman of the Hour”, producido por las compañías AGC Studios, Vertigo Entertainment y BoulderLight Pictures, se llevó a cabo en Vancouver con Zach Kuperstein como director de fotografía de octubre a diciembre de 2022.