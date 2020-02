El ahorro en el sistema financiero no es la única opción para conseguir mejores intereses sobre nuestro dinero. Aunque pensar en invertir en un fondo de inversión pueda sonar para muchos algo lejano, al considerar que deben inyectarse fuertes cantidades de capital – como en algunos casos suele suceder – de aquí a los siguientes años este vehículo de inversión será más flexible como ha venido ocurriendo.

Aldo Fuertes, gerente general de Core Capital Sociedad Administradora de Fondo de Inversión (SAFI), considera que este año las SAFIs seguirán la tendencia de mirar a la persona natural y no solo al inversionista institucional desde los fondos que administran.

“Hace unos siete u ocho años se está dando esta tendencia y vemos que va a tomar más fuerza y están también los Fondos de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles (FIRBIs) que cuentan con un beneficio tributario para las personas naturales, lo que permitirá acompañar la estrategia de acercar a las personas naturales a estas industrias”, refirió el ejecutivo.

Bajo ese contexto, la pregunta es ¿a partir de que monto una persona natural puede invertir? Fuertes refiere que dependerá del fondo, la estrategia y lo que busca “Si la SAFI está acostumbrado a administrar fondos de inversión de US$ 100 mil, US$ 200 mil o US$ 500 mil hacia arriba seguirá en esa línea, pero hay otras que están viendo montos menores de US$ 10 mil o US$ 20 mil que abren la oportunidad de inversión”, señaló.

Así, en el caso de Core Capital SAFI se ha enfocado en el segmento inmobiliario y con la particularidad de sumar como inversionistas a personas naturales de alto patrimonio.

Bajo esta estrategia, ya está en pleno desarrollo de su fondo Praedium I, que desde su creación –hace cerca de un año– ha financiado diez proyectos inmobiliarios de diferentes empresas, enfocado en el segmento residencial. Asimismo, tiene otros cuatro fondos dentro de la SAFI bajo el mismo objetivo y se prepara para un quinto en marzo próximo.

Opciones

Pero según indica Fuertes, la opción para una persona natural no solo se ciñe al segmento inmobiliario. “Hay opciones como el factoring y que pueden permitir en la práctica abrir las puertas a inversionistas”, comentó.

Dijo que si bien no puede precisar exactamente el monto de ingreso para este tipo de inversión considera que debería estar en montos que van de los US$ 10 mil o un poco menos.

Y si hablamos de rentabilidad, el ejecutivo dijo que dependerá mucho de la estrategia del fondo y del nivel de riesgo asociado. Puso como ejemplo el caso de Core Capital indicando que una persona natural puede esperar hasta 7% de rentabilidad en dólares anualizado.