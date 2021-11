El 46% de la gente cree que el mundo va a cambiar para siempre después de la pandemia de coronavirus y este cambio que los consumidores están pronosticando tiene que ser atendido por las compañías y las marcas, dijo Fernando Fascioli, presidente de la red de agencias de publicidad Mccann Worldgroup en América Latina y Caribe.

Fascioli, que lidera una región que abarca 21 mercados y ha hecho trabajos para las marcas más importantes del mundo, señaló que este momento de pandemia “tiene mucho de renacimiento” y que, al igual que pasó tras otras pandemias de la historia, “lo que sigue son grandes cambios” y “oportunidades”.

“La mitad de la gente cree que el mundo va a cambiar para siempre y las marcas y las compañías lo están abrazando. El cambio que los consumidores están pronosticando definitivamente tiene que ser atendido por las compañías”, comentó Fascioli, que lidera el grupo en la región desde su sede de Santiago de Chile.

El directivo ilustró las transformaciones que se han producido en los últimos 18 meses en los hábitos y formas de consumo de la gente, así como en la manera de relacionarse, y cómo las compañías están “acelerando procesos de transformación” para adaptarse, al tiempo que están llegando nuevas empresas ya “diseñadas desde las expectativas de la gente”.

“Como decía (Charles) Darwin, no es el más grande ni el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor sabe adaptarse el que va a sobrevivir”, señaló.

Para subrayar más la ocasión que se le presenta a las marcas, destacó que según algunas encuestas “tres cuartas partes de las personas en el mundo creen que las marcas tienen más oportunidad de hacer el bien que inclusive los Gobiernos”.

Relevancia de la sostenibilidad

En este sentido, habló de la responsabilidad que marcas y compañías hipergrandes e hiperexitosas tienen en ámbitos como la sostenibilidad.

“Veo a los líderes de las compañías ocupados en el tema porque saben que eso define la oportunidad de seguir haciendo negocios en el futuro, la sostenibilidad es un negocio y creo que desde ese lugar es desde donde yo invitaría a construir”, comentó.

Preguntado sobre la carrera que pueden iniciar las compañías para asociar su marca a los valores de sostenibilidad, dijo que “ojalá sea una carrera por hacer cosas concretas que de verdad tengan un espacio significativo”.

Al respecto, desde la experiencia de Mccann, señaló que la empresa tiene el compromiso de ser Net Zero en el 2040 y que están trabajando en ello “no por agradar a nadie sino porque es un mandato de sostenibilidad para el mundo”.

Diversidad y conciencia inclusiva

Fascioli, que ha impulsado los liderazgos de las mujeres en la compañía y ha trabajado por el desarrollo y posicionamiento de las mujeres en la sociedad, abordó también el tema de la equidad de género y la diversidad.

“Definitivamente no podemos pensar en soluciones creativas a los desafíos de marketing de nuestros clientes si realmente no estamos mirando el mundo desde una perspectiva diversa, no solamente de género. Entendimos que ahí había un foco y una prioridad en la que trabajar”, expresó.

Finalmente, destacó que la forma en la que las marcas articulan la comunicación “define cómo la gente se conecta con la cultura” y que, desde ese lugar, la agencia, que este año obtuvo 157 reconocimientos a la efectividad de su creatividad, tiene “una responsabilidad muy importante”.