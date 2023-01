¿Cómo ha ido la recuperación para Civitano?

La venta se ha recuperado en Chile, pero no en los niveles que esperábamos. En Perú sí, ha sido buena. Ellos (el mercado chileno) han tenido un problema de inflación mucho más fuerte, superior al 13%, mientras que Perú está alrededor del 8%. Eso afectó a las ventas de manera importante.

¿En Perú se superaron los niveles prepandemia en cuanto a ventas?

En el caso de Perú hemos superado. Incluso este año tuvimos la apertura de un local de Juicy Lucy en la avenida Dos de Mayo (San Isidro) y de La Nacional en Chacarilla.

¿Y en Chile?

En algunos casos hemos superado niveles del 2019 y en otros casos hemos igualado. Es algo distinto de comparar porque en el 2019 ellos tuvieron el estallido social y eso afecto el último trimestre. Sin embargo, en los dos países, o estamos en el mismo nivel o en algunos casos hemos superado niveles.

A pesar de la situación, ¿hubo aperturas en Chile?

Abrimos el Santa Brasa de Viña del Mar y a finales de año nuestro quinto Juicy Lucy. También inauguramos Casa Santa Brasa en Santiago, que es un concepto muy parecido a Santa Barsa pero dirigido a un perfil de cliente más alto. El ticket promedio está en US$ 50 por persona a diferencia de Santa Brasa, que es US$ 30 o US$ 35.

¿Este año planean abrir nuevos locales en Perú o Chile?

Para el 2023 no tenemos ningún plan en Perú. En Chile, buscamos consolidar Juicy Lucy con el quinto local. También vamos a inaugurar nuestro segundo Pescados Capitales en Santiago y estamos lanzando una marca nueva de ticket bajo que se va a llamar El Guaranguito. Todo eso va a ocurrir en el primer trimestre del 2023.

¿Por qué no hay planes de inversión en el Perú?

Nosotros pasamos por una etapa de crecimiento importante entre 2019 y 2020. Abrimos lo que teníamos que abrir y ahora tenemos que explotar lo que tenemos. Nuestra idea es nuevamente hacer una apertura de capital a finales del 2023 que nos permita tener los fondos necesarios para renovar el crecimiento a partir del 2024 en Chile y Perú.

¿Cuánta inversión requiere Pescados Capitales?

En realidad, se trata de una remodelación. Tenemos un local de La Nacional que vamos a reconvertir. La inversión debe estar alrededor de los US$ 300,000.

¿Qué pasó con el local de La Nacional? ¿No funcionó?

Realmente queríamos ampliarlo porque se está haciendo una reconversión de la zona donde estamos situados, pero en esa discusión nos pareció que cambiando de marca podemos incrementar las ventas.

¿Hay planes de llegar a otros países?

Estamos evaluando la posibilidad de franquiciar algo afuera. Seria en la región.

¿El expandirse fuera del territorio nacional tiene que ver con el momento de inestabilidad política que vive el Perú?

El invertir fuera tiene que ver con la expansión de la compañía. Estábamos planeando hacerlo desde antes de la pandemia.

¿Cómo ve el panorama para el 2023?

Al Perú lo vemos con optimismo. El turismo ha repuntado bastante bien en el 2022 y el 2023 va a ser un año en el que alcancemos los niveles prepandemia. Vemos también un comportamiento de demanda bastante importante.

¿Y Chile?

Chile va a ser un año de retos. Las proyecciones económicas indican una caída del PBI, así que vamos a tener que trabajar más para poder mantener los números.