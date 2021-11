El plan del holding gastronómico Civitano -parte del Grupo Wiese-, para hacer frente a los menores aforos hace unos meses, fue trazar una estrategia de generación de marcas enfocadas al delivery (Gestión 19.04.2021).

Es así que creó Chicken What (sándwichs de pollo frito), Chó (comida asiática) y Up (de hamburguesas), con las que han tenido buenos resultados, según comenta Juan Carlos Verme, CEO de Civitano, por lo que no descartan seguir creando otras marcas para delivery.

“Estos meses que vienen serán de consolidación. Este año ha sido un año activo de lanzamientos y nos toca manejarlos correctamente. Lanzar nuevas marcas sería para el 2022, entre dos a tres, siempre enfocadas al delivery”, sostuvo.

Expansión

Actualmente, con las medidas más flexibilizadas, Civitano retoma sus planes de expansión física, y lo hace con su marca Chicken What.

“Debe ser este mes de noviembre y será dentro de Mercado28, hoy se encuentra en plena realización”, dice Juan Carlos Verme. Para el ejecutivo, esta marca es la que tendría nuevos locales debido al producto que no tiene mucha competencia y la demanda que ha tenido por delivery.

Y con la marca que también tendrán próximamente un nuevo local es con La Nacional, aunque para ser más precisos se trata de un cambio. “Estará en La Rambla de San Borja, donde antes funcionaba Pescados Capitales y ahora será La Nacional”, comentó.

Mercado chileno

Con presencia en el vecino país, que tuvo una reapertura más rápida en el sector gastronomía, la demanda en salón viene muy fuerte por lo que sus planes de llevar las marcas exclusivas para delivery los van a pausar este año, pero se retoman en enero.

Por lo pronto en el vecino país se viene la inauguración de Santa Brasa, tras una remodelación en el local.

En cuanto a otros mercados, como Colombia, donde tenían interés por ingresar, aún no hay nada concreto. “Esto lo vamos a retomar en el segundo semestre del 2022, pero estamos replanteando nuestro plan, vamos a reevaluar los caminos, no solo Colombia, Latinoamérica en general”, anotó.

