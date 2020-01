El ministro de Hacienda de Chile descartó nuevos fondos para Codelco en medio de presiones de gasto tras una ola de protestas en todo el país, un duro revés para el principal productor mundial de cobre que necesita miles de millones de dólares para mejorar sus minas.

El gobierno continuará respaldando a la minera estatal, pero “no estamos hablando de una nueva capitalización”, dijo el lunes Ignacio Briones en una entrevista con Radio Pauta Bloomberg. “El Estado siempre ha respaldado a Codelco de forma tal que pueda tener acceso a financiamiento, tanto por la vía de la capitalización como al acceder de buena manera a los mercados internacionales”.

Al mismo tiempo, los encargados de política monetaria gastarán US$ 3,000 millones este año para impulsar la economía y contrarrestar los efectos de la mayor agitación social en una década.

Manifestaciones en todo Chile han dado lugar a saqueos generalizados, interrupciones en el transporte público y una contracción de la actividad económica. La administración del presidente Sebastián Piñera ha tomado medidas para abordar una larga lista de demandas, entre ellas, mejores pensiones y servicios sociales. Esto ha limitado el financiamiento para Codelco, que planeaba gastar US$ 20,000 millones durante una década para modernizar las minas y mantener la producción.

Codelco, o Corporación Nacional del Cobre de Chile, ha podido mantener estable su producción en los últimos años, pero el mineral que extrae es de una calidad cada vez menor, lo que aumenta los costos de procesamiento. Sin acceso a fondos del gobierno, la deuda de la compañía podría elevarse a US$ 21,000 millones, dijo el año pasado Nelson Pizarro, exdirector ejecutivo de la firma. La deuda era de US$ 18,400 millones a fines del tercer trimestre, un alza frente a los US$ 15,500 millones de fines del 2018.

Rebaja de la calificación crediticia

Las protestas en todo el país comenzaron en octubre por un alza en las tarifas del metro, lo que después se expandió para incluir demandas mucho más amplias. Piñera inicialmente envió al Ejército a las calles e implementó un toque de queda antes de revertir el curso y acordar un plebiscito para una nueva Constitución.

El Gobierno de Chile no espera una rebaja de la calificación crediticia soberana, ya que el país tiene un nivel de deuda relativamente bajo en comparación con otros países, dijo Briones en la entrevista. Los niveles de deuda del país deberían estabilizarse en el 2024 después de aumentar durante varios años, indicó.

Los impuestos en la nación sudamericana aumentarán gradualmente, aunque no existen posibilidades para elevarlos a los niveles observados en Europa, señaló, y agregó que el sistema tributario de Chile debe ser simple, justo y favorable a la inversión.