Chile debe reducir su dependencia de las industrias de materias primas, reforzar su inversión en I+D y controlar el exceso de burocracia para equilibrar su posición entre “el gasto social y la eficacia empresarial”, con el objetivo de evitar una crisis económica, según coincide un grupo de investigadores.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ha corregido esta semana a la baja las proyecciones de crecimiento hasta 1.4% para el 2019 y entre 1% y 1.5% para el 2020.

En un informe, el Instituto de Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada considera que el paquete de medidas que debería aplicar el Gobierno de Chile es “ambicioso, pero no imposible”, sobre todo, en las relacionadas con la educación, las pensiones y el sistema financiero.

Para ello, el director de Análisis de este instituto y uno de los autores del estudio, Carlos Díaz-Güell , considera que se necesitan “inversiones extranjeras, capital o tecnología capacitada” para hacer frente no solo a dichas acciones, sino a la renovación de las infraestructuras del país.

El documento matiza que Chile es una de las economías “tradicionalmente fuertes” de Latinoamérica, pero que depende “de forma excesiva de las exportaciones del sector minero, especialmente del cobre”.

Según cifras de The Observatory of Economic Complexity , Chile es la 42º potencia mundial en niveles de exportación, siendo los productos derivados del cobre los que más aportan al PBI del país, con US$ 31.5 millones.

Además, el vicepresidente ejecutivo del Instituto de Coordenadas, Jesús Sánchez-Lambás , ha manifestado que un ambiente social hostil como el que vive el país no es positivo para el desarrollo económico.

“Debe afrontar importantes reformas que, precisamente, ayuden a seguir fomentando la creación de negocios y la inversión extranjera. No puede ceder a la violencia callejera, debe seguir siendo líder en la región”, ha añadido.

La actividad comercial de Chile descendió 9.5% interanual en octubre, en coincidencia con el inicio del estallido social que se ha cobrado la vida de una veintena de personas, y acumula un retroceso de 2.3% en lo que va de año, según las cifras presentadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Miles de personas mantienen las manifestaciones en demanda de una mayor redistribución de la riqueza, pero se han producido también graves episodios de violencia, como saqueos, incendios y destrucción de mobiliario.

El vicepresidente y director general del Instituto de Coordenadas, Valeriano Gómez, ha recordado que la OCDE ya había avisado a Chile sobre la situación de su sistema de pensiones “antes de las protestas” y le planteaba incrementar la contribución por parte de las empresas.

Gómez ha detallado que, además, sería recomendable que el país andino reforzarse su inversión en educación, en especial, en la formación profesional directa; y en corregir “la informalidad en el trabajo” que repercute en los ingresos estatales.

En su opinión, reclamar “la igualdad social o económica”, conceptos que se dan también en Europa, no se puede tachar de “populista”, por lo que “los gobernantes no deben quitar el ojo a lo que ocurre en la calle” y aplicar medidas que aporten estabilidad a todos los niveles.

El Ejecutivo de Sebastián Piñera ha anunciado un aumento del gasto público de 9.8% para el 2020, dentro de un plan de reactivación por US$ 5,500 millones.