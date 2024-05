El club londinense está en conversaciones con dos posibles inversionistas estratégicos, según la fuente. El Chelsea podría apuntar a una valoración de alrededor de US$ 200 millones o más para su equipo femenino en un posible acuerdo, puntualizaron.

Una tercera empresa que podría estar interesada en adquirir una participación es Mercury 13, según otra persona. Dirigida por Victoire Cogevina Reynal, Mercury 13 se lanzó en 2023 a comprar participaciones en clubes de fútbol femenino. Todavía no ha contactado al Chelsea, según esta persona.

Los equipos de fútbol femeninos y masculinos en Europa por lo general pertenecen al mismo club, pero este año la empresaria estadounidense Michele Kang se convirtió en la propietaria mayoritario del Olympique Lyonnais Feminin de Francia. Fue una de las primeras señales de que el modelo de propiedad del fútbol femenino en Europa podría evolucionar hacia un mayor número de equipos controlados por grupos cuya prioridad sea el fútbol femenino, más que el masculino.

Según una de las fuentes, el Chelsea no está interesado en vender directamente su equipo femenino. Las conversaciones se encuentran en una etapa preliminar y no hay certeza de que desemboquen en una transacción, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque se trata de información confidencial.

Los representantes de Chelsea y Mercury 13 declinaron hacer comentarios.

El Chelsea tiene uno de los equipos femeninos más exitosos del fútbol inglés. Bajo la dirección de su entrenadora Emma Hayes, compite para ganar su quinto título de liga nacional consecutivo y esta temporada congregó a más de 39,000 espectadores en la semifinal de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA contra el FC Barcelona Femení.

Si bien el fútbol femenino en Inglaterra está creciendo rápidamente, sus equipos en su mayoría registran pérdidas, mientras siguen buscando formas de aumentar sus fuentes de ingresos. Chelsea Football Club Women Ltd. tuvo una pérdida antes de impuestos de £4.1 millones (US$ 5.2 millones) durante su ejercicio fiscal hasta junio de 2023, sobre ingresos de £8.8 millones, según los estados financieros más recientes presentados en el Registro de Sociedades del Reino Unido.

“Es difícil poner una valoración a los equipos femeninos en este momento, dado que el crecimiento del fútbol femenino ha sido muy alto, pero solo en un corto período de tiempo”, afirmó Christina Philippou, profesora principal de contabilidad, economía y finanzas en la Universidad de Portsmouth. “Existe el riesgo de que la venta de una participación introduzca un conflicto de prioridades entre los distintos inversionistas”.

La inversión en el equipo femenino del Chelsea fue una de las promesas del fondo de capital privado estadounidense Clearlake Capital Partners y el empresario Todd Boehly cuando adquirieron el club en un acuerdo de £4,250 millones en 2022.