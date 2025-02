En marzo próximo, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) recibirá a una delegación empresarial de Ecuador que participará en una sesión de negocios vinculada con el megapuerto de Chancay a fin de identificar oportunidades comerciales y optimizar beneficios logísticos.

Durante este encuentro, la CCL suscribirá un acuerdo interinstitucional con Asincomex y la Cámara de Comercio de Cuenca para potenciar la cooperación en los ámbitos comercial y turístico.

Alberto Ego Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la CCL, señaló que varias empresas ecuatorianas han manifestado su interés en el megapuerto de Chancay y en el terminal del Callao como una vía de exportación directa hacia Asia.

El origen del acuerdo entre Ecuador, el megapuerto de Chancay y el Callao

El anuncio de la visita de la delegación ecuatoriana a Lima se dio a conocer tras la participación en el ‘Encuentro Empresarial Innovación, Logística y Competitividad’, llevado a cabo en Cuenca (Ecuador), donde estuvieron presentes representantes de Cosco Shipping Ports Chancay, la Embajada de Perú, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y otras figuras destacadas del sector logístico y comercial.

“En ese encuentro, tres grandes empresas ecuatorianas revelaron que tienen la capacidad de mover contenedores a través del cabotaje y transporte terrestre. Así también, otras empresas están considerando instalarse en zonas cercanas a Chancay y el Callao, tanto para la comercialización de bienes (importación y exportación) como para la participación en actividades logísticas, almacenes y otros servicios complementarios”, sostuvo Ego Aguirre.

Expectativas de Ecuador en Perú

Actualmente, Ecuador no dispone de una ruta directa para exportar a los mercados asiáticos y sus mercancías son enviadas a través del Canal de Panamá, el puerto de Lázaro Cárdenas en México o Los Ángeles en Estados Unidos. Dicho recorrido prolonga los tiempos de entrega y eleva los costos logísticos, afectando su competitividad.

Por esta razón, Ecuador busca a corto plazo una alternativa para impulsar su comercio exterior, trasladando carga desde el puerto de Bolívar en Guayaquil hacia el puerto de Chancay o el Callao, según corresponda. Desde allí, la mercancía seguiría su ruta hacia los mercados asiáticos, mediante cabotaje o transporte terrestre desde la costa ecuatoriana.

La referida reunión se realizará en marzo en las instalaciones de la CCL y contará con la participación de la empresa Asesoría Internacional en Comercio Exterior (Asincomex), la Cámara de Comercio de Cuenca y el embajador de Perú en Ecuador.

Comercio bilateral entre Perú y Ecuador

En los últimos años, el intercambio comercial entre Perú y Ecuador ha mostrado un desempeño destacado. En 2024, el comercio bilateral sumó US$ 2,665 millones, con US$ 1,058 millones en exportaciones peruanas y US$ 1,607 millones en importaciones desde Ecuador.

Entre los principales productos que Perú exportó a Ecuador en 2024 se encuentran alimentos para animales, con un valor de US$ 214 millones; alambre de cobre, con US$ 58.8 millones; y harina de pescado, con US$ 32.5 millones. Por otro lado, los productos más importados desde Ecuador fueron petróleo (US$ 1,131 millones), tableros de madera aglomerada (US$ 68.3 millones) y minerales de cobre y sus concentrados (US$ 54.8 millones).

LEA TAMBIÉN: MTC plantea reglamento que da luz verde a prórroga de concesiones portuarias

Acuerdos y firma de convenio

Alberto Ego Aguirre señaló que, en el marco de esta reunión de negocios, se suscribirá un acuerdo interinstitucional entre la CCL y las dos entidades invitadas, con el propósito de reforzar la cooperación en los ámbitos comercial y turístico, fomentando el intercambio de mercancías y el tránsito marítimo.

“El encuentro estará liderado por el presidente de la CCL, Roberto De La Tore, y contará con la presencia de integrantes de nuestra comisión, representantes del Puerto de Chancay, así como del Puerto del Callao”, manifestó.

Además, se llevarán a cabo reuniones con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y la Superintendencia Nacional de Migraciones y Aduanas, con el objetivo de tratar las demoras en los controles fronterizos y los procedimientos migratorios con el país vecino.

“Están cordialmente invitados a participar los empresarios de nuestra Cámara de Comercio de Lima, Perucámaras y de otros gremios”, anotó.

